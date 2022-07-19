سياسة|فرنسا

قتيل وجرحى في إطلاق نار بباريس

قوات الشرطة تفرض طوقا أمنيا على المكان الذي وقع فيه إطلاق نار بباريس (الفرنسية)
19/7/2022

قُتل شخص بالعاصمة الفرنسية (باريس) وجُرح 4 آخرون بينهم شخصان في حالة حرجة، في حين فتحت الشرطة تحقيقا في الموضوع لمعرفة ملابسات الحادث.

ووقع إطلاق النار في الدائرة الـ11 بباريس، عندما نزل شخصان من سيارة وفتحا النار على شخصين آخرين كانا في أحد المقاهي.

وحسب ما ذكرته الشرطة الفرنسية، فإن إصابات الجرحى لم تكن ناجمة عن إطلاق النار.

وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على أحد المشتبه فيهما، أما المشتبه فيه الآخر فما زال فارًّا، وفتحت تحقيقا في القضية.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الفرنسية