قتيل وجرحى في إطلاق نار بباريس

قُتل شخص بالعاصمة الفرنسية (باريس) وجُرح 4 آخرون بينهم شخصان في حالة حرجة، في حين فتحت الشرطة تحقيقا في الموضوع لمعرفة ملابسات الحادث.

ووقع إطلاق النار في الدائرة الـ11 بباريس، عندما نزل شخصان من سيارة وفتحا النار على شخصين آخرين كانا في أحد المقاهي.

PARIS – Une fusillade a eu lieu dans le 11eme arrondissements. 1 mort et 4 blessés. pic.twitter.com/OD3gQuKVi9 — Clément Lanot (@ClementLanot) July 18, 2022

وحسب ما ذكرته الشرطة الفرنسية، فإن إصابات الجرحى لم تكن ناجمة عن إطلاق النار.

وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على أحد المشتبه فيهما، أما المشتبه فيه الآخر فما زال فارًّا، وفتحت تحقيقا في القضية.