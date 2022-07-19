عضوان بالكونغرس الأميركي يطالبان إدارة بايدن بنشر مزيد من تفاصيل التحقيق في مقتل أبو عاقلة

دعا عضوا مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور كريس ميرفي والسيناتور فان هولين واشنطن إلى نشر مزيد من المعلومات عن التحقيق في مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، وهو رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأدنى وجنوب ووسط آسيا ومكافحة الإرهاب التابعة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن طلبه للإدارة الأميركية وجّهه مع السيناتور الديمقراطي فان هولين.

وأضاف -في لقاء خاص مع الجزيرة- أن الأمر حين يتعلق بمقتل مواطنة أميركية وصحفية، فيجب أن يكون هناك قدر أعلى من التدقيق.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن تعهد قبل أيام بقيام الولايات المتحدة بدورها من أجل دعم تحقيق مستقل في مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وقال بايدن -في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم- إن شيرين أبو عاقلة -وهي فلسطينية ومواطنة أميركية- قتلت حين كانت تقوم بدورها في إعلام مستقل.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في الرابع من يوليو/تموز الجاري نتائج تحقيق أجرته في حادثة مقتل أبو عاقلة، وجاء فيه أنه لا يستطيع تحديد الجهة التي أطلقت الرصاصة التي تسبّبت في مقتلها.

ورجحت واشنطن أن تكون شيرين أبو عاقلة قُتلت برصاصة جندي إسرائيلي، لكنها نوّهت إلى عدم وجود دليل على أن القتل كان متعمدا.

من جهة أخرى، قال السيناتور كريس ميرفي إن قيام دولة فلسطينية وفق تصور حل الدولتين هو الخيار الأفضل لإسرائيل.

وأوضح أن البديل سيكون إما نهاية الدولة اليهودية أو دولة فصل عنصري دائم، حسب تعبيره.