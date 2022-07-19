بعيد إطلاق سراحه.. الغنوشي يثمن استقلالية القضاء ويحذر من عودة الدكتاتورية

أخلى قاضي التحقيق في القطب القضائي للإرهاب الثلاثاء سراح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد التحقيق معه لأكثر من 9 ساعات فيما يعرف بقضية جمعية نماء تونس.

وقال المحامي سمير ديلو لوكالة الصحافة الفرنسية إن قاضي التحقيق قرر "الإبقاء على رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح".

من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن محام عن الغنوشي ومسؤول في حزب النهضة أن القاضي أطلق سراحه على ذمة التحقيق.

وجدد الغنوشي في تدوينة على فيسبوك دعوته القوى الحية في البلاد "للعمل على إسقاط الانقلاب وكشف نكوصه عن الديمقراطية".

وقال الغنوشي عقب إطلاق سراحه إنه تبين أن حجج النيابة التي أرادت تجريمه كانت ضعيفة ودحضها فريق الدفاع عنه.

واعتبر الغنوشي في تصريحاته أن الخطر الأكبر على البلاد يتمثل بعودة الدكتاتورية، مضيفا أن تونس تواجه أزمة اقتصادية وبطالة وغلاء ولكن بالمضي في طريق الحرية يمكن حل كل المشاكل.

قدر من الاستقلالية

وقال الغنوشي للصحفيين بعد إطلاق سراحه إن المحكمة بينت اليوم أنها حققت قدرا كبيرا من الاستقلالية، مضيفا "تعودنا كحركة سياسية على الإقصاء بالأحكام الفاسدة لكن المحكمة أثبتت استقلالها".

وعقب انتهاء الجلسة، قال متحدث باسم حركة النهضة إن الزج باسم الغنوشي في التحقيقات يهدف إلى التغطية على "فشل حملات الاستفتاء على الدستور".

وتتهم النيابة العامة في تونس جمعية نماء بغسل الأموال، وتلقي مبالغ مالية من الخارج بشكل غير قانوني، والعمل لصالح حركة النهضة.

في المقابل، تنفي جمعية نماء علاقة الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي بها، معتبرة أن حشر اسميهما في القضية هو محاولة من السلطة الحاكمة لتسييسها.

وكان قاضي التحقيق المكلف بقضية جمعية نماء، أصدر في وقت سابق قرارا بتجميد أموال عدد من المتهمين، من بينهم الغنوشي وبعض أفراد عائلته والجبالي.

قبل الجلسة

وقبل دخوله إلى مبنى القطب القضائي، قال الغنوشي -في تصريحات صحفية- إنه يمثل أمام القضاء التونسي احتراما له ودعما لجهود سلطة قضائية مستقلة، مضيفا أن الأمر يتعلق بتهم "كيدية" لتمرير مشروع دستور "يكرّس الاستبداد".

وأضاف أنه يتعرض للمضايقات ذاتها التي كان يتعرض لها في عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وقال إنه يحاكَم بتهم حق عام، مع أنه صرح بممتلكاته للجهات المعنية أكثر من مرة، لكن محاولات تشويهه والافتراء عليه ما زالت مستمرة، على حد قوله.

وقال أيضا إنه لا يخشى على نفسه مما وصفه بالصنيع الشائن، لكنه قلق على مكاسب تونس وحقوق المواطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وشدد الغنوشي على أن حركته منحازة لقضايا الوطن وقيمه، مستبعدا أي خوف على النهضة من الإجراءات التي تتخذ ضدها.

احتجاج وتنديد

وأمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، انتشرت تعزيزات أمنية كبيرة، في حين أغلقت قوات الأمن الشوارع المحيطة بسياج حديدي.

وتظاهر حوالي 200 شخص من أنصار الغنوشي وقيادات الحزب مرددين "حريات حريات"، ورفعوا لافتات كُتب عليها "لا للمحاكمات السياسية"، كما حضر سياسيون ومحامون معارضون ونواب من البرلمان المنحل.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية إن الشرطة أوقفت رئيس الحكومة السابق والقيادي السابق في حزب النهضة حمادي الجبالي، على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسل أموال تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم "نماء تونس".

وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو/حزيران قرارا بمنع سفر الغنوشي، في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.

وتأتي هذه الأحداث وسط أزمة سياسية في البلاد، وذلك منذ 25 يوليو/تموز 2020، عندما أقال الرئيس قيس سعيّد رئيس الحكومة وعلق أعمال البرلمان قبل أن يحله.

ومن المقرر أن يبدأ الاثنين المقبل استفتاء شعبي عام على مشروع دستور جديد قدمه سعيّد، حيث يقترح فيه الرئيس تغيير النظام السياسي من برلماني معدل إلى رئاسي، وهو ما تعتبره المعارضة -وعلى رأسها حزب النهضة- محاولة من رئيس الجمهورية لتوسيع سلطاته والسيطرة على القضاء.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، والتعجيل بالانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.