بريطانيا.. البرلمان يصوت بمنح الثقة للحكومة وخلافة جونسون تنحصر في 4 مترشحين

فازت الحكومة البريطانية في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين في اقتراع على الثقة في مجلس العموم، مما يجنب البلاد انتخابات مبكرة، في حين تأهل 4 مترشحين لخوض جولة جديدة من السباق داخل حزب المحافظين لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي أعلن في وقت سابق عزمه الاستقالة من منصبه.

وقد منحت غالبية أعضاء مجلس العموم الثقة للحكومة التي دعت بنفسها لهذا الاقتراع في وقت سابق.

واختار أعضاء حزب المحافظين الحاكم منح أصواتهم للوزراء لتجنب إجراء انتخابات على مستوى البلاد.

وفي شأن متصل، أعلنت مساء أمس نتائج ثالث جولة اقتراع بين نواب حزب المحافظين لاختيار شخصية تخلف رئيس الوزراء بوريس جونسون على رأس الحزب.

وقد حصل وزير الخزانة السابق ريشي سوناك على 115 صوتا متقدما على وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت التي حصلت على 82 صوتا، وجاءت في المرتبة الثالثة وزيرة الخارجية ليز تروس حيث نالت 71 صوتا.

وحلت وزيرة الدولة للمساواة السابقة كيمي بادنوك في المركز الرابع في الاقتراع بحصولها على 58 صوتا.

يشار إلى أن جونسون أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عزمه الاستقالة من منصبه، بعد أن تخلى عنه العديد من الوزراء لاتهامه بالتورط في فضائح.

ومن المقرر أن يتم إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد في الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل بعد أن يدلي أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 200 ألف بأصواتهم عبر البريد خلال الصيف.