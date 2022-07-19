أوكسفام تنتقد "مليارديرات الغذاء" وتكشف حجم ثرواتهم الجماعية

قال تقرير لمنظمة "أوكسفام" إن زيادة ثروة المليارديرات في مجال الغذاء لمدة أسبوعين فقط كافية لتمويل الاستجابة الكاملة لأزمة الغذاء في شرق أفريقيا حيث يموت شخص كل 48 ثانية بسبب الجوع حسب التقرير.

وأوضح تقرير المنظمة -وهي اتحاد دولي لمنظمات خيرية تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم- أن الثروة الجماعية لأصحاب المليارات في مجال الغذاء زادت بمقدار 382 مليار دولار منذ عام 2020.

وقال إن مكاسب ثروتهم في أقل من أسبوعين، أكثر من كافية لتمويل نداء الأمم المتحدة من أجل شرق أفريقيا بإجمالي 6.2 مليارات دولار، والذي يتم تمويله حاليا بشكل مؤسف بنسبة 16% فقط، وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى زيادة تضخم أسعار الغذاء في دول شرق أفريقيا، حيث وقع عشرات الملايين من الناس في أزمة جوع مقلقة بزيادة حادة، وصلت في إثيوبيا إلى 44%.

وأضاف أنه في كل 48 ثانية يموت شخص بسبب الجوع في إثيوبيا وكينيا والصومال حيث تفاقمت الأوضاع بسبب الحرب في أوكرانيا ووصول أسعار المواد الغذائية إلى مستويات عالية جدا.

وقالت هانا سارينن رئيسة سياسة الغذاء في منظمة "أوكسفام" إنه ولمساعدة تلك البلدان على مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأزمة الجوع، يجب على الدول الغنية أن تلغي على الفور ديون تلك البلدان من أجل تمكينها من تحرير الموارد للتعامل مع الجوع المتزايد والاستيراد.

أسباب عديدة

وفي السياق، قالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور إن نحو 828 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع، مشيرة إلى أن من الأسباب الرئيسة لأزمة الغذاء العالمية جائحة كورونا، والتغير المناخي والحرب الروسية على أوكرانيا.

واعتبرت باور أن هذا الرقم يعكس العديد من الأمور، منها الخسائر في الوظائف والمداخيل، واضطرابات سلاسل التوريد بسبب جائحة كورونا، والتغير المناخي، والصراعات المستمرة، وتقييد الحكومات وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، لكنه لم يأخذ في الحسبان أحداث البؤس الأخيرة، والهجوم الروسي "غير المبرر" على أوكرانيا.

وأضافت المسؤولة "نحن نعلم أن عدد الأشخاص الذين كانوا يعانون من أزمة غذائية في العام الماضي قد يرتفع الآن بنحو 40 مليون شخص، فحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دفعت ملايين الأوكرانيين بعيدا من حياة الرخاء النسبي إلى الفقر والاعتماد على المساعدات الإنسانية"، وفق تعبيرها.