مصر.. 25 قتيلا و35 جريحا في حادث تصادم مروع جنوبي البلاد

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم بين حافلة وشاحنة في محافظة المنيا اليوم الثلاثاء إلى 25 قتيلا و35 مصابا، وسط تعازٍ عربية لمصر.

وقالت محافظة المنيا إن حافلة ركاب كانت تقل 50 راكبا اصطدمت بشاحنة متوقفة قرب قرية البرشا بالمنيا التي تبعد نحو 300 كيلومتر جنوب القاهرة.

ونشر موقع المحافظة أن سيارة النقل كانت متوقفة على أحد جانبي الطريق لتغيير الإطار فاصطدمت بها من الخلف حافلة ركاب كانت قادمة من محافظة سوهاج ومتجهة إلى القاهرة.

وكانت سلطات المحافظة أعلنت في وقت مبكر أن الحادث أسفر عن وفاة 22 مواطنا وإصابة 33 آخرين، مؤكدة أن أغلبية المتوفين والمصابين من محافظتي سوهاج وأسيوط (جنوب)، فيما قررت وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة صرف مبلغ 10 آلاف جنيه (نحو 530 دولارا) لذوي كل متوفٍ، وألفي جنيه (نحو 105 دولارات) لكل مصاب، وفق المصدر ذاته.

وأفادت صحيفة "أخبار اليوم" بأن النيابة العامة بدأت تحقيقا في الحادث والاستماع للمصابين.

وفي سياق متصل، أرسل سلطان عُمان هيثم بن طارق وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برقيتي تعزية في ضحايا الحادث، كما قدمت وزارة الخارجية البحرينية تعازيها لمصر، وفق بيانات رسمية.

بدورها، قدمت الخارجية التركية تعازيها لذوي الضحايا وللحكومة المصرية، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وتتكرر حوادث السير في مصر لأسباب، أبرزها التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسط إجراءات حكومية منذ سنوات بتدشين طرق جديدة وتوسعة محاور الطرق السريعة لتقليل الحوادث.

وفي العام 2020 قضى 7 آلاف شخص في حوادث سير بمصر، وفق الأرقام الرسمية.