إصابة مستوطن في عملية طعن بالقدس والجيش الإسرائيلي يقصف موقعا لحماس شمال غزة

أصيب شاب فلسطيني بجروح بعد أن أطلق حراس أمن إسرائيليون النار عليه بزعم طعنه مستوطنا في مستوطنة راموت بالقدس المحتلة، فيما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي موقع رصد يتبع للمقاومة الفلسطينية شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر إسرائيلية بأن حالة المستوطن -الذي يبلغ من العمر 41 عاما- خطيرة، فيما لم يتضح الوضع الصحي للشاب الفلسطيني.

وأضافت المصادر أن الشاب الفلسطيني طعن المستوطن داخل حافلة إسرائيلية في مستوطنة راموت.

وقالت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري إن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود وصلت إلى مكان العملية بالقرب من مجمع راموت التجاري، وبدأت التحقيق في خلفية الحادث.

من جانبه، أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم أن عملية الطعن في القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

وأشار قاسم في تصريح صحفي إلى أن هذا الفعل المقاوم يؤكد من جديد فشل كل المحاولات لوقف تصاعد الفعل المقاوم في الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس.

חשד לפיגוע דקירה בירושלים | משי בן עמי, עד ראייה שירה במחבל בזירה: "יצאתי מהרכב, טענתי את האקדח והבנתי שזה פיגוע. הדוקר הגיע אליי, לא היססתי ויריתי בו כדור אחד. שמעתי שהוא התפלל בערבית. אנשי הביטחון הגיעו שנייה וחצי אחרי. הפצוע זעק לעזרה שיצילו אותו"#ערבערב @mayarachlin pic.twitter.com/iVH0iOd8xF — כאן חדשות (@kann_news) July 19, 2022

قصف إسرائيلي

وفي قطاع غزة قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي موقع رصد يتبع للمقاومة الفلسطينية في بلدة بيت حانون (شمال)، وقد أدى القصف لوقوع أضرار في الموقع المستهدف، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال شهود عيان في بلدة بيت حانون شمال القطاع إن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت عدة صواريخ على موقع أمني تابع لحركة حماس.

من جانبه، قال الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن طائرة هاجمت موقعا يتبع لحركة حماس شمال قطاع غزة ردا على إطلاق نار من غزة اليوم الثلاثاء نحو مبنى صناعي في مستوطنة "نتيف هعسراه" القريبة من القطاع.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق النار.

ويأتي القصف بعد 3 أيام على قصف إسرائيلي ضد أهداف في قطاع غزة ردا على إطلاق 4 صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

وأطلقت الصواريخ غداة زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.