مقتل 4 أشخاص بينهم مسلح في إطلاق نار بمركز تسوق في ولاية إنديانا الأميركية

قُتل 4 أشخاص وجرح اثنان آخران في إطلاق نار في مركز تسوق بمدينة غرينوود بولاية إنديانا الأميركية مساء الأحد، حسبما أفادت الشرطة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن رجلا يحمل بندقية أطلق النار داخل صالة طعام في مركز التسوق وقتل 3، في حين أطلق مدني مسلح النار على المهاجم وأرداه قتيلا.

يشار إلى أن غرينوود تقع في الضاحية الجنوبية لمدينة إنديانابوليس، عاصمة ولاية إنديانا، ويبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة.

وقال عمدة المدينة إن الهجوم مأساة ضربت عمق المجتمع.

وتعهدت السلطات بأن تقدم المزيد من التفاصيل عن العملية في وقت لاحق.

يذكر أن عمليات إطلاق النار تتكرر يوميا في الولايات المتحدة وتخلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، فخلال الأشهر الماضية من العام الحالي شهدت البلاد أكثر من 200 عملية إطلاق نار.