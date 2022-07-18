الصحة العالمية تكشف عن تفشي فيروس "ماربورغ" في غانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أول تفشّ لفيروس جديد في القارة الأفريقية يحمل اسم "ماربورغ"، وينتمي إلى عائلة فيروس "إيبولا" الذي ينتقل من الحيوانات.

وقالت المنظمة في بيان، الأحد، إن إعلان تفشي فيروس "ماربورغ" جاء بعد 11 شهرا من تسجيل أول إصابة به في غانا.

وأشارت المنظمة إلى أن الفحوص أكدت إصابة شخصين بالفيروس في غانا، مع رصد أكثر من 90 مخالطا بمن في ذلك عاملون في القطاع الصحي ومواطنون، هم حاليا قيد المراقبة.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا الدكتور ماتشيديسو مويتي إن "السلطات الصحية استجابت بشكل سريع في مواجهة الفيروس الجديد".

وتبدأ أعراض فيروس ماربورغ بحمى شديدة وصداع وتوعك ونزيف، لذلك من السهل جدا الخلط بينه وبين فيروس إيبولا، وقد تفشى في عدد من مناطق أفريقيا ولم يتوفر له لقاح حتى الآن.

ويرتبط فيروسا إيبولا وماربورغ ببعضهما؛ إذ يسببان الحمى النزفية التي تتميز بالنزف الشديد وفشل الأعضاء بما يؤدي إلى الوفاة في كثير من الحالات.

وتقول منظمة الصحة إن معدلات الوفيات راوحت بين 24% و88% في حالات التفشي السابقة.

ولم يُعتمد أي لقاح أو دواء لعلاج ماربورغ حتى الآن، ويتلقى المصابون الرعاية الداعمة وعلاجات للمضاعفات والجفاف تعمل على تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة، وفق منظمة الصحة العالمية.

ومنذ عام 1967 سُجل 12 انتشارا لفيروس "ماربورغ"، معظمها في جنوب وشرقي القارة الأفريقية في أماكن بينها أنغولا والكونغو وكينيا وأوغندا.