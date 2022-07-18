عمران خان يعود من بوابة البنجاب ويدعو إلى انتخابات مبكرة في باكستان

دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان مجددا -اليوم الاثنين- إلى انتخابات مبكرة بعدما سيطر حزبه على البرلمان المحلي في انتخابات أُجريت أمس في البنجاب، أكثر ولايات البلاد تعدادا للسكان.

وشملت هذه الانتخابات الفرعية اختيار 20 نائبا محليا جديدا، وشكلت اختبارا لشعبية نجم الكريكت الدولي السابق الذي أطيح بحكومته جراء تصويت على حجب الثقة في أبريل/نيسان الماضي.

وفاز حزبه "حركة الإنصاف" بـ15 مقعدا، في حين اكتفى حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بزعامة رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف بـ4 مقاعد، ونال المقعد الأخير مرشح مستقل.

وينظر إلى اقتراع الأحد على أنه مؤشر للانتخابات التشريعية الوطنية التي من المقرر أن تنظم في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل مع أن خان يطالب باقتراع مبكر منذ الإطاحة بحكومته.

وكتب خان في تغريدة اليوم الاثنين بعد صدور النتائج في ولاية بنجاب "السبيل الوحيد للمضي قدما بعد الآن يقوم على إجراء انتخابات حرة وشفافة، وكل سبيل آخر سيؤدي إلى مزيد من عدم اليقين السياسي ومزيد من الفوضى الاقتصادية".

وأقام خان منذ خروجه من السلطة تجمعات استقطبت الآلاف، ملقيا خطابات طويلة أكد فيها أن مؤامرة تقودها الولايات المتحدة فرضت الحكومة الحالية.

أزمة اقتصادية

ويحمّل خان الحكومة مسؤولية الارتفاع الكبير في التضخم، مع أن أغلب المحللين يتفقون على أن شريف ورث الأزمة الاقتصادية في البلاد التي يرجح أن تخف وطأتها مع توقيع اتفاق الأسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي لمعاودة تنفيذ خطة المساعدة البالغة قيمتها 7.2 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن تتلقى البلاد 4 مليارات دولار أخرى من دول صديقة هذا الشهر لتجنب شبح العجز عن سداد التزامات مالية دولية.

ورأت الصحف الباكستانية أن نتائج الاقتراع في البنجاب أتت جراء الصعوبات الاقتصادية في البلاد التي تنفق نحو نصف عائداتها على خدمة الدين الخارجي.

واضطر شريف لتحقيق شروط صندوق النقد إلى رفع الدعم عن المحروقات، وذلك ما زاد الأسعار بنسبة 50% في أقل من شهرين.

ومع نتائج الانتخابات في البنجاب، يتوقع أن تنتهي فترة حكم حمزة شريف، نجل رئيس الوزراء الباكستاني، القصيرة على رأس حكومة الولاية.