سريلانكا.. إعلان حالة الطوارئ وجلسة مرتقبة للبرلمان لاختيار رئيس جديد

أعلن الرئيس المؤقت في سريلانكا رانيل ويكريمسينغه حالة الطوارئ في البلاد، وسط ترقب لجلسة برلمانية تعقد غدا الثلاثاء لاختيار رئيس جديد.

وجاء في إشعار حكومي نشر في وقت متأخر أمس الأحد أن "الأمر يقتضي القيام بذلك لصالح الأمن العام وحماية النظام العام والحفاظ على الإمدادات والخدمات الضرورية لحياة المجتمع".

ويتولى ويكريمسينغه مهام الرئاسة في انتظار اختيار رئيس جديد، حيث أعلن عن برنامج إغاثة عاجلة لتوفير المحروقات والغاز والمواد الأساسية للمواطنين الذين يواجهون صعوبات في الحصول عليها.

كما دعا الجهات المعنية إلى تعجيل تنفيذ برنامج الأمن الغذائي، مؤكدا أنه سيبلغ المحتجين بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة الفساد.

ويسود هدوء حذر في العاصمة السريلانكية كولومبو في ظل ترقب جلسة برلمانية غدا الثلاثاء تستقبل خلالها الترشيحات لمنصب رئيس البلاد، يليها التصويت من أجل اختيار رئيس جديد خلفا للرئيس المستقيل غوتابايا راجاباكسا.





تصويت البرلمان

يشار إلى أنه بعد قبول الترشيحات للرئاسة، سيصوت البرلمان السريلانكي في 20 يوليو/تموز الجاري لاختيار خليفة لراجاباكسا، والذي سيتولى مهامه حتى نهاية ولاية الرئيس المستقيل، أي إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ويعد ويكريمسينغه -الذي تولى رئاسة الوزراء 6 مرات- المرشح الأوفر حظا، إذ يحظى بدعم حزب بودوجانا بيرامونا الحاكم، والذي يتوفر على 100 مقعد في البرلمان من أصل 225 إجمالي عدد الأعضاء.

أما المرشح المنافس فهو زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا الذي قال -في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) بمكتبه في العاصمة كولومبو- إنه إذا فاز بتصويت البرلمان فإنه سيضمن عدم حدوث "دكتاتورية انتقائية على الإطلاق في البلاد".

ويخوض السباق أيضا النائب البارز في البرلمان دولاس ألاهابيروما، وهو وزير الإعلام السابق ومنسق عن الحزب الحاكم، كما أعرب قائد الجيش السابق سارات فونسيكا (العدو اللدود لعائلة راجاباكسا) -الرئيس المستقيل- عن نيته الترشح.