حملة تبرعات في النرويج لشراء مسيّرات "بيرقدار" التركية

أُطلقت حملة في النرويج لجمع تبرعات من أجل شراء مسيرة "بيرقدار تي بي 2" وتقديمها لأوكرانيا، في شكل من أشكال التضامن معها ضد روسيا التي تنفذ هجمات على أراضيها منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن الحملة أعلنت أنه يتطلب من كل مواطن نرويجي التبرع بأقل من 10 كرونات، للوصول إلى الهدف.

كما أتاحت الحملة لأول ألف شخص يتبرعون بأكثر من 250 كرونة، بالمشاركة في تحديد اسم المركبة الجوية التي سيتم التبرع بها.

ومن المستهدف في إطار الحملة، جمع قرابة 55 مليون كرونة (قرابة 5.5 ملايين دولار) وتقديمها إلى صندوق المساعدات لدى السفارة الأوكرانية.

وتأتي هذه الحملة بعد حملات مشابهة شهدها العديد من الدول الأوروبية لشراء مسيرات "بيرقدار" التركية وتقديمها لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "بايكار" للطيران والصناعات الدفاعية التركية، عن منحها 3 مسيرات مسلحة من طراز بيرقدار "تي بي 2" مسلحة إلى أوكرانيا.

وأوضحت الشركة أنها أقدمت على هذه الخطوة بعد ما علمت باختتام حملة تبرعات أطلقها الشعب الأوكراني لشراء مسيرات بيرقدار التي تصنعها خلال مدة وجيزة.

وأعلنت كييف أن للطائرات المسيرة دورا كبيرا في مسار الحرب التي تخوضها لصد الهجوم الروسي المستمر منذ نحو 5 أشهر.

وأطلق الجيش الروسي هجوما على أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.​​​​​​​

وتشترط روسيا لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.