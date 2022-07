الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين أنه "اعترض طائرة مسيرة يعتقد أنها لحزب الله اللبناني بعد عبورها المجال الجوي شمال إسرائيل".

وقال الجيش في بيان إن "الجنود رصدوا واعترضوا طائرة مسيرة عبرت من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية"، مضيفا أنها "تعود على الأرجح إلى حزب الله اللبناني".

A drone that likely belongs to the Hezbollah terrorist army crossed from Lebanon into Israel. IDF soldiers spotted, monitored and downed the drone.

We will continue to operate to prevent any attempt to violate Israeli sovereignty. pic.twitter.com/Oh0VPUvlIY

— Israel Defense Forces (@IDF) July 18, 2022