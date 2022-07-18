الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين أنه "اعترض طائرة مسيرة يعتقد أنها لحزب الله اللبناني بعد عبورها المجال الجوي شمال إسرائيل".

وقال الجيش في بيان إن "الجنود رصدوا واعترضوا طائرة مسيرة عبرت من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية"، مضيفا أنها "تعود على الأرجح إلى حزب الله اللبناني".

A drone that likely belongs to the Hezbollah terrorist army crossed from Lebanon into Israel. IDF soldiers spotted, monitored and downed the drone. We will continue to operate to prevent any attempt to violate Israeli sovereignty. pic.twitter.com/Oh0VPUvlIY — Israel Defense Forces (@IDF) July 18, 2022

وفي وقت سابق من يوليو/تموز الجاري أعلن الاحتلال اعتراض 3 طائرات مسيرة اقتربت من "المياه الاقتصادية الإسرائيلية".

واتهم البيان حزب الله بإطلاق تلك الطائرات نحو حقل كاريش للغاز، مشيرا إلى أنه تم اعتراضها بواسطة طائرة حربية وسفينة صواريخ.

في المقابل، قال حزب الله اللبناني إنه أطلق بالفعل 3 طائرات مسيرة غير مسلحة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية، مضيفا أن "المهمة الاستطلاعية أنجزت والرسالة وصلت".

وعن الهجوم بالطائرات المسيرة أوائل الشهر الحالي قال أمين عام حزب الله "إن هذه المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا الهجوم، وإن الهدف منه تنبيه العاملين على متن السفينة بأنها ليست منطقة آمنة".

ويأتي الحادث وسط توتر بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية.