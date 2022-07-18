عدّها الغرب "بطلة".. اعتقال صحفية روسية اقتحمت بثا تلفزيونيا مباشرا للتنديد بحرب أوكرانيا

أفادت تقارير إعلامية باعتقال الصحفية التلفزيونية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا أمس الأحد بسبب احتجاجها مجددا على حرب أوكرانيا.

وكانت أوفسيانيكوفا طالبت على الهواء، في مرة سابقة، عبر أحد أكثر البرامج مشاهدة في روسيا، بوقف الحرب الأوكرانية التي شارفت على إكمال شهرها الخامس.

وأظهرت صور نشرت على قناة أوفسيانيكوفا على تطبيق تليغرام يوم الأحد رجال الشرطة وهم يضعونها داخل حافلة صغيرة (ميني باص) تابعة للشرطة.

وتردد أنها نقلت إلى مركز شرطة كرازنوسيلسكي في العاصمة (موسكو).

ولم يصدر على الفور بيان رسمي بشأن أسباب هذا الاعتقال لكنه يأتي بعد أيام قليلة على تظاهر أوفسيانيكوفا بمفردها قرب الكرملين، ملوحة بلافتة تنتقد التدخل العسكري في أوكرانيا والرئيس فلاديمير بوتين.

ونشر مقربون من الصحفية رسالة على حسابها بموقع تليغرام جاء فيها أن "مارينا أوقِفت، ليست هناك أي معلومة عن مكان وجودها". وأرفِقت هذه الرسالة بـ3 صور تظهر شرطيين ينقلان أوفسيانيكوفا (44 عاما) إلى شاحنة نقل صغيرة بيضاء بعد أن أوقِفت على ما يبدو أثناء تنقّلها على دراجة.

وأكد محاميها دميتري زاخاتوف لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية اعتقال موكلته، قائلا إنه لا يعلم إلى أين نُقلت.

وقال "أفترض أن هذا مرتبط بطريقة أو بأخرى بالاحتجاج" الذي قامت به.

ونشرت أوفسيانيكوفا الجمعة صورا على تليغرام وهي تلوح قرب الكرملين بلافتة تندد بموت أطفال أوكرانيين، وتصف بوتين بـ"القاتل".

ونظريا يمكن أن تعرّضها خطوة كهذه لملاحقات قانونية لنشر "معلومات كاذبة"، و"تشويه سمعة" الجيش؛ وهما تهمتان قد تواجه بسببهما أحكاما قاسية بالسجن.

الاحتجاج الأول

أوفسيانيكوفا المولودة لأم روسية وأب أوكراني في أوديسا كانت تعمل حتى مارس/آذار محررة في القناة الأولى في التلفزيون الروسي.

وتصدرت في مارس/آذار عناوين الصحف في كل أنحاء العالم بعدما اقتحمت نشرة الأخبار المسائية في القناة التي تعمل فيها حاملة لافتة كتب عليها "لا للحرب" باللغة الإنكليزية. وكان ذلك حدثا غير عادي في روسيا حيث تخضع وسائل الإعلام الحكومية لرقابة صارمة.

واحتجزت أوفسيانيكوفا، واستجوبت 14 ساعة قبل إطلاق سراحها، وأمرت بدفع غرامة قدرها 30 ألف روبل (280 دولارا).

وعقب احتجاجها مباشرة، أشاد الغرب بأوفسيانيكوفا وعدّها بطلة، وحصلت على وظيفة جديدة؛ مراسلة مستقلة لصحيفة "دي فيلت" الألمانية.

لكنّ ناطقة باسم "دي فيلت" قالت لوكالة الصحافة الفرنسية إن أوفسيانيكوفا لم تعد تعمل في الصحيفة. وفي مطلع يونيو/حزيران، سافرت أوفسيانيكوفا إلى أوكرانيا بهدف تغطية الحرب بصفتها مراسلة مستقلة لوسائل إعلام روسية.

وكانت الصحفية أعلنت مطلع يوليو/تموز أنها عادت إلى روسيا لتسوية نزاع يتعلق بحضانة طفليها. ولا تزال هناك أصوات داخل المعارضة الروسية توجه اللوم لأوفسيانيكوفا على خلفية السنوات التي أمضتها في العمل بقناة "بريفي كانال" (Pervy Kanal) الناطقة بلسان الكرملين.