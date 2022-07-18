أردوغان يهدد بتجميد انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو بسبب "التراخي" في تنفيذ شروط أنقرة

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بـ"تجميد" انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في حال عدم امتثالهما لشروط أنقرة.

وقال أردوغان "اتخذنا موقفا واضحا جدا بشأن استمرار توسيع الناتو. وأود أن أُذكر مرة أخرى بأننا سنجمد العملية إذا لم تتخذ هذه الدول الإجراءات اللازمة للإيفاء بشروطنا".

وأضاف "لا نرى مؤشرات جيدة من السويد على وجه الخصوص حول تعهداتها لتركيا في هذا الشأن".

وجاء ذلك في خطاب وجهه إلى الشعب التركي عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وتقدمت السويد وفنلندا يوم 18 مايو/أيار الماضي بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو.

ووقعت الدول الثلاث مذكرة تفاهم تمهد لانضمام هلسنكي وستوكهولم إلى الناتو، وذلك بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة وتبديد مخاوفها الأمنية.

وعارضت تركيا -العضوة في الحلف منذ 1952- انضمام كل من فنلندا والسويد إلى الناتو، متهمة البلدين بإيواء ناشطين من حزب العمال الكردستاني.

وفي وقت سابق، كشف وزير العدل التركي بكر بوزداغ عن أن أنقرة ستطالب فنلندا والسويد بتسليمها 33 شخصا ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني وجماعة فتح الله غولن اللذين تعدهما إرهابيين.

من ناحية أخرى، تستضيف طهران -غدا الثلاثاء- قمة ثلاثية بين إيران وتركيا وروسيا، ومن المقرر أن تركز على بحث الملف السوري، وتتطرق لملفات أخرى على رأسها الحرب الأوكرانية وإحياء الاتفاق النووي.