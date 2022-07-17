استهدف تفجير انتحاري، اليوم الأحد، فندقا وسط مدينة جوهر، بإقليم شبيلي الوسطى، جنوبي الصومال، حسب مصدر أمني.

وذكر التلفزيون الصومالي أن قتلى وجرحى سقطوا جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت فندقا بمدينة جوهر عاصمة محافظة شبيلي السفلى، جنوب الصومال.

وقال مصدر في الشرطة الصومالية لوكالة الأناضول، إن التفجير ناجم عن سيارة مفخخة يقودها انتحاري، ووقع عند فندق نور دوب، الذي يقيم فيه وزراء ونواب.

وأضاف المصدر -طالبا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام- أن التفجير سمع دويه في معظم أحياء المدينة الواقعة على بُعد 90 كيلومترا شمالي العاصمة مقديشو.

ولفت إلى أن التفجير خلّف خسائر بشرية لم يتم حصرها حتى الآن.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن، كما لم تصدر السلطات الصومالية بيانا بشأنه.

وعادة ما تشير أصابع الاتهام إلى مقاتلي حركة الشباب، والتي غالبا ما تتبنى مثل هذه التفجيرات.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد حركة الشباب، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تحسب فكريا على تنظيم القاعدة، وتبنت عمليات مسلحة عديدة أودت بحياة المئات في الصومال.