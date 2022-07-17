سياسة|حرب روسيا وأوكرانيا

بلير: سنشهد عالما متعدد الأقطاب بعد حرب أوكرانيا والصين قوة عظمى قادمة

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 18: Tony Blair, Chairman, European Council onTolerance and Reconciliation & FormerPrime Minister, United Kingdom of GreatBritain and Northern Ireland, speaks at The 2017 Concordia Annual Summit at Grand Hyatt New York on September 18, 2017 in New York City. (Photo by Paul Morigi/Getty Images for Concordia Summit)
توني بلير: العالم سيصبح ثنائي القطب على الأقل أو متعدد الأقطاب (غيتي)
17/7/2022

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إن حرب أوكرانيا أظهرت أن هيمنة الغرب تشهد نهايتها في ظل صعود الصين لتكون قوة عظمى بالشراكة مع روسيا في أوضح نقاط التغيير في المشهد العالمي منذ قرون.

وأوضح بلير أن العالم في مرحلة تحول في التاريخ يمكن مقارنتها بنهاية الحرب العالمية الثانية أو انهيار الاتحاد السوفياتي لكن هذه المرة وبوضوح الغرب ليس في الكفة الراجحة.

ووفقا لنص خطاب ألقاه في منتدى لدعم التحالف بين الولايات المتحدة وأوروبا في ديتشلي بارك غرب لندن في محاضرة حملت عنوان "بعد أوكرانيا، ما الدروس الحالية للقيادة الغربية؟" قال بلير "نحن نشهد نهاية الهيمنة السياسية والاقتصادية الغربية".

وتابع قائلا "سيصبح العالم ثنائي القطب على الأقل أو متعدد الأقطاب.. التغيير الجيوسياسي الأكبر في هذا القرن سيأتي من الصين وليس من روسيا".

وأشار إلى أن حرب أوكرانيا أوضحت بما لا يدع مجالا للشك أن الغرب لا يمكنه الاعتماد على الصين "لتتصرف بطريقة نعتبرها عقلانية".

وقال بلير "مكان الصين كقوة عظمى طبيعي ومبرر. إنها ليست الاتحاد السوفياتي" لكنه قال إن على الغرب ألا يسمح للصين بالتفوق عسكريا.

وأضاف "علينا أن نزيد من الإنفاق الدفاعي ونحافظ على التفوق العسكري"، مشيرا إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها "أن تكون لهم الغلبة (عسكريا) بما يكفي للتعامل مع أي احتمال أو نوع من الصراع في كل المناطق".

وشغل بلير منصب رئيس وزراء بريطانيا في الفترة من 1997 وحتى 2007.

المصدر : رويترز