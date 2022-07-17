انتقادات واسعة.. جواز سفر دبلوماسي لابن وزير الداخلية يغضب التونسيين

أثار نجل وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشره -عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام" (Instagram)- صورة لجواز سفره الدبلوماسي خلال رحلة إلى فرنسا أمس السبت.

وقال ناشطون وسياسيون على مواقع التواصل الاجتماعي "إن قيس توفيق شرف الدين لا يملك حقا في اكتساب جواز سفر دبلوماسي، لأنه لا يضيف للدولة التونسية شيئا ولا يتقلد أي مسؤوليات حاليا".

وطالب مجدي الكرباعي، النائب في البرلمان المُنحل، السلطات التونسية مُمثلة في وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية توضيح الأمر، متسائلا في السياق ذاته عن طبيعة وظيفة قيس توفيق شرف الدين التي تمكنه من الحصول على جواز سفر دبلوماسي.

وكتب الطبيب والقيادي في التيار الديمقراطي، ذاكر لهيذب، عبر حسابه على فيسبوك ساخرًا: "الشعب الكريم، وشعب نعم، يشكرون السيد ابن وزير الداخلية على سفره في الدرجة الاقتصادية، نعم الأخلاق يا فخر العرب".

"بالقانون"

ورد قيس توفيق شرف الدين على الانتقادات التي طالته، بتأكيده أن "عائلة الوزير أو المسؤول التونسي يحق لها أيضا الحصول على جواز السفر الدبلوماسي مثلما ينص عليه القانون في البلاد".

ورأى الوزير الأسبق حاتم العش أن ما حدث مجرد "جدل غير مبرر لأن جواز السفر الدبلوماسي من حق الوزير وعائلته، ليرده في نهاية مهامه أو إقالته، حسب ما ينص عليه القانون التونسي".