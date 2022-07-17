اليمن.. العليمي وبلينكن يبحثان جهود إحلال السلام والجيش يعلن مقتل 8 جنود بنيران الحوثيين‎‎

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، السبت، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار باليمن، بينما أعلن الجيش اليمني، مقتل 8 من جنوده بنيران الحوثيين خلال يومين، رغم سريان الهدنة بين الطرفين.

وأكد العليمي خلال اللقاء -الذي عقد في مدينة جدة غربي السعودية- التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، بمسار السلام العادل والشامل، القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية.

ودعا العليمي إلى دور أميركي فاعل للضغط على الحوثيين من أجل تنفيذ بنود الهدنة، بما في ذلك الطرق الرئيسية في تعز (جنوب غرب) المحاصرة منذ 7 سنوات.

من جانبه، أكد بلينكن التزام بلاده بدعم وحدة اليمن وسيادته واستقراره، وتشجيع الحلفاء الإقليميين والدوليين، على تقديم مزيد من الدعم الاقتصادي والإنساني لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني.

وشدد على ضرورة التزام الحوثيين بتنفيذ كافة بنود الهدنة، وخصوصا فتح معابر تعز.

وأكد بلينكن التزام بلاده بمواصلة الضغط لدفع الحوثيين إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب إعلان الهدنة.





تصعيد عسكري

ميدانيا، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن "مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 188 خرقاً للهدنة الأممية يومي الخميس والجمعة".

وأوضح المركز في بيان أن الخروقات وقعت في جبهات الحديدة (غرب) وتعز (جنوب غرب) والضالع (جنوب) وحجة وصعدة والجوف (شمال) ومأرب (وسط).

وأضاف أن الخروقات الحوثية تنوعت بين إطلاق نار على مواقع الجيش من سلاح المدفعية والعيارات المختلفة والقناصة والطائرات المسيرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد 8 من أبطال الجيش الوطني وإصابة 9 آخرين في مواقع متفرقة.

وأشار إلى قيام المليشيا الحوثية بعمليات استحداث مواقع وحفر خنادق وبناء تحصينات وحشد تعزيزات ونشر طيران استطلاعي مسيّر في مختلف الجبهات، مستغلة التزام قوات الجيش الوطني بوقف إطلاق النار.

ولم يصدر الحوثيون تعليقا فوريا على ما أورده بيان الجيش اليمني.

وهذه أعلى حصيلة لسقوط ضحايا خلال يومين، يعلنها الجيش اليمني منذ بدء سريان الهدنة، وفق مراسل الأناضول.

ووافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، مطلع يونيو/حزيران الماضي، على تمديد هدنة إنسانية في البلاد لمدة شهرين، بعد انتهاء هدنة مماثلة بدأت في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.

ومن أبرز بنود الهدنة وقف إطلاق النار وفتح ميناء الحديدة، إضافة إلى إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 7 سنوات.

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات عدة، بينها صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.