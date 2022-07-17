الأكبر من نوعها في العالم.. مناورات عسكرية بمشاركة 26 دولة قبالة شواطئ جزر هاواي الأميركية

يشهد المحيط الهادي قبالة شواطئ جزر هاواي الأميركية مناورات عسكرية معروفة باسم مناورات "ريمباك" (Rimbak) تعد الأكبر من نوعها في العالم، بمشاركة 26 دولة ومئات القطع البحرية والطائرات.

وقد بدأت هذه المناورات البحرية في المنطقة منذ عام 1971 تحت قيادة أسطول المحيط الهادي الأميركي، وستحشد حوالي 25 ألف جندي و38 سفينة و4 غواصات وأكثر من 170 طائرة.

ويؤكد الملازم آندرو لوبن، ربان سفينة "كانبيرا" كبرى سفن البحرية الأسترالية، أن "التحديات التي تفرضها مناورات ريمباك 2022 هي عدد المشاركين، ومن البديهي أنها قوات بحرية أجنبية وبعضها لا يتسنى لنا العمل معها كثيرا وعليه فإن شعار المناورات هو التشغيل البيني".

وتتيح هذه المناورات متعددة الجنسيات للولايات المتحدة وشركائها حشد قدرات مختلفة والتعرف على أنظمة عسكرية متعددة.

ورغم أن هذه الدول تؤكد أن مناوراتها لا تستهدف الصينَ، فهي تجري على خلفية التوترات القائمة في بحر جنوب الصين وفي محيط تايوان.

وكانت الصين أحد المشاركين في المناورات لكنها انسحبت منها عام 2018 بسبب إجراءاتها في بحر جنوب الصين واتهام الولايات المتحدة لها بانتهاك حرية الملاحة.

ويقول الكابتن جايس هاتشنسون، أحد المشاركين في المناورات، إنها "تجري منذ أعوام كثيرة والآن هي في نسختها الـ28، ورغم أن الصين لم تُدع للمشاركة فإن العديد من الدول الأخرى شاركت مرارا على مدى عقود عدة وبهذا المعنى لا يمكن لمناورات ريمباك أن تكون موجهة ضد الصين".

ويضيف "هي تدريبات مشتركة لدول شريكة، وعندما نتدرب معا فإننا نسعى دائما إلى الدفاع عن حرية الملاحة والبحار".

وشهدت مناورات ريمباك لهذه السنة عدة تدريبات منها تدريب للمظليين الماليزيين على سيناريو للإنزال تستخدم فيه مركبات مخصصة لنقل القوات من البحر إلى الشاطئ.