عاجل | رويترز عن مسؤول أميركي: بايدن سيبحث القدرات الصاروخية والدفاعية المتكاملة خلال قمة مع زعماء عرب
16/7/2022-|آخر تحديث: 16/7/202209:15 AM (مكة المكرمة)
عاجل | مسؤول أميركي: بايدن سيبحث في جدة تكامل القدرات الصاروخية والدفاعية بين دول الشرق الأوسط
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عاجل | رويترز عن مسؤول أميركي: بايدن سيبحث القدرات الصاروخية والدفاعية المتكاملة خلال قمة مع زعماء عرب
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المصدر : الجزيرة + رويترز