عاجل | مسؤول أميركي: بايدن سيبحث في جدة تكامل القدرات الصاروخية والدفاعية بين دول الشرق الأوسط

عاجل | مسؤول أميركي: بايدن يدعم التطبيع بين السعودية وإسرائيل لكنه قرار سيادي ولن يضغط على أي من الطرفين

عاجل | رويترز عن مسؤول أميركي: بايدن سيبحث القدرات الصاروخية والدفاعية المتكاملة خلال قمة مع زعماء عرب

عاجل | مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية: تطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية مسار منفصل عن حل الدولتين

عاجل | رويترز عن مسؤول أميركي: نأمل أن تصدر منظمة أوبك إعلانا في الأسابيع المقبلة عن زيادة إنتاج النفط

عاجل | مسؤول بالإدارة الأميركية: بايدن سيعلن عن تمويل بقيمة مليار دولار للأمن الغذائي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا