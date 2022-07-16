شاهد.. حرائق غابات تجتاح شمالي المغرب وتتسبب في مقتل شخص وإجلاء 1300 أسرة

أعلنت السلطات المغربية أمس الجمعة مقتل شخص واحد وإجلاء 1300 أسرة، إضافة إلى نحو 225 شخصا وإسعاف 420 آخرين، جراء حرائق غابات مستمرة منذ 3 أيام في محافظات العرائش وشفشاون وتطوان ووزان وتازة شمالي البلاد.

كما قالت وزارة الداخلية المغربية إن الحرائق تسببت في إتلاف أكثر من ألف هكتار من الغابات وإنها تمكنت من السيطرة على النيران في بعض المناطق.

وأعلنت الوزارة اندلاع حريق جديد على مستوى غابة "عشاشة تاسيفت" بإقليم شفشاون حيث سارعت فرق التدخل إلى عزل وتحويط بؤر النيران ومنع انتقالها إلى مساحات كبرى من الغابات.

وأفادت الوزارة، بأن الحرائق "طالت 1250 هكتارا، وهو ما يشكل نصف الغابات بإقليم العرائش".

إجلاء وخسائر

وبحسب الداخلية، فإنه تم أيضا "إجلاء 225 شخصا بسبب حريق غابة بني يدر بإقليم تطوان، حيث طالت الحرائق 70 منزلا، 60 منها بشكل كلي، وتسببت في نفوق 90 رأسا من الماشية".

وبخصوص حريق غابة "باب أزهار" في إقليم تازة، فقد بلغت المساحة المحروقة حتى أمس الجمعة -بحسب الوزارة- 400 هكتار، مشيرة إلى أنه تم "إجلاء وإسعاف 420 شخصا من 8 قرى، مع عدم تسجيل خسائر بشرية".

يشار إلى أن المغرب يشهد سنويا حرائق في الغابات التي تغطي نحو 12% من المساحة الإجمالية للبلاد، وفي واحات النخيل (جنوب شرق). وشهدت البلاد منذ بداية السنة الجارية وإلى 13 يوليو/تموز الجاري، ما يناهز 165 حريقا، وتقدر المساحة المتضررة من حرائق العام الجاري بحوالي 1800 هكتار، وفق بيانات رسمية.​​​​​​​

أفادت السلطات المحلية أن العمليات الميدانية لإخماد الحرائق، التي اندلعت في غابات بني يسف آل سريف والساحل المنزلة والمبيكا، بإقليم العرائش، مازالت متواصلة.

المغرب #المغرب #المغربيه #حرائق_المغرب #حرائق pic.twitter.com/jyJMMv4Zci — العتبي HD (@jawa22jawa) July 15, 2022