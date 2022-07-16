سريلانكا.. الرئيس المستقيل يدافع عن نفسه والبرلمان يقبل ترشيحات خلافته الثلاثاء المقبل

قال رئيس سريلانكا المستقيل غوتابايا راجاباكسا، الذي فر خارج البلاد الأسبوع الماضي بعد انتفاضة شعبية ضده، إنه اتخذ "كافة الخطوات الممكنة" لتجنب الأزمة الاقتصادية التي تجتاح البلاد، في وقت قال مكتب رئيس البرلمان إن الترشيحات لمنصب رئيس البلاد ستقبل الثلاثاء المقبل على أن يصوت النواب اليوم التالي لاختيار رئيس جديد.

وأعلن البرلمان أمس الجمعة قبول استقالة الرئيس الذي فر إلى جزر المالديف ومنها إلى سنغافورة بعد خروج مئات الآلاف من المحتجين المناهضين للحكومة إلى شوارع العاصمة كولومبو قبل أسبوع، واحتلوا مقر إقامته الرسمي ومكاتبه.

واجتمع البرلمان اليوم لبدء عملية انتخاب رئيس جديد، وقرأ داميكا داساناياك الأمين العام خطاب استقالة راجاباكسا، والذي قال فيه إن الأزمة المالية "تنبع من أعوام من سوء الإدارة الاقتصادية التي تعود إلى ما قبل رئاسته، إضافة إلى جائحة كوفيد-19التي خفضت بشدة أعداد السائحين وتحويلات العاملين في الخارج".

وورد في خطاب الرئيس المستقيل الذي حكم لعقدين "وفقا لقناعتي الشخصية اتخذت كافة الخطوات الممكنة لمعالجة هذه الأزمة، بما في ذلك دعوة أعضاء البرلمان إلى تشكيل حكومة وحدة، أو تشمل كافة الأحزاب".

قبول الترشيحات

وقال مكتب رئيس البرلمان إن الترشيحات لمنصب رئيس البلاد ستقبل الثلاثاء الموافق 19 من الشهر الجاري، على أن يصوت النواب اليوم التالي لاختيار خليفة راجاباكسا والذي سيتولى، بعد التصويت له في العشرين من الشهر الجاري، مهامه حتى نهاية ولاية الرئيس المستقيل، أي حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وانتشر أكثر من 100 من أفراد الأمن في الطريق المؤدي إلى البرلمان اليوم، فضلا عن وضع حواجز حراسة وتجهيز مدافع مياه تأهبا لأي اضطرابات. ونفذت قوات الأمن دوريات في محيط البرلمان لكن لم تكن هناك أي مؤشرات على احتجاجات.





واختار الحزب الحاكم رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريميسنجه مرشحها للرئاسة أمس، وهو الذي أدى اليمين الدستورية أول أمس قائما بأعمال الرئيس إلى حين انتخاب رئيس جديد، ويريد المحتجون رحيل ويكريميسنجه، وقد تشهد سريلانكا مزيدا من الاضطرابات في حالة انتخابه.

ويعد ويكريميسنجه -الذي تولى رئاسة الوزراء 6 مرات- المرشح الأوفر حظا، إذ يحظى بدعم حزب "بودوجانا بيرامونا" الحاكم، والذي يتوفر على 100 مقعد في البرلمان من أصل 225 إجمالي عدد الأعضاء.

برنامج إغاثة

وقال القائم بأعمال الرئيس اليوم إنه سيطبق برنامج إغاثة عاجلا لتوفير الوقود والغاز والسلع الغذائية الأساسية للشعب الذي يعاني بسبب الوضع الاقتصادي، وتعهد أيضا ببدء حوار مع المحتجين بخصوص مكافحة الفساد الحكومي.

وأما المرشح المنافس فهو زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا، والذي قال -في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) بمكتبه في العاصمة كولومبو- إنه إذا فاز بتصويت البرلمان فإنه سيضمن عدم حدوث دكتاتورية انتقائية على الإطلاق في سريلانكا.





كما يخوض السباق أيضا النائب البارز في البرلمان دولاس ألاهابيروما، وهو وزير الإعلام السابق ومنسق عن الحزب الحاكم، كما أعرب قائد الجيش السابق سارات فونسيكا العدو -اللدود لعائلة راجاباكسا- عن نيته الترشح.

وكانت الاحتجاجات قد تصاعدت لعدة أشهر نتيجة الانهيار الاقتصادي، ثم اشتدت حدتها قبل أسبوع عندما استولى مئات الآلاف على المباني الحكومية في العاصمة، واتهموا عائلة راجاباكسا وحلفاءها بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية، والفساد.

ومن جانبه قال وزير الطاقة كانشانا ويجيسيكيرا إن البلاد تلقت اليوم أول شحنة من 3 شحنات وقود، والتي تصل إلى البلاد في حوالي 3 أسابيع. كما ستصل شحنة أخرى من الديزل، ومن المقرر أن تصل شحنة بنزين بحلول الثلاثاء المقبل.

صندوق النقد الدولي

من ناحية أخرى، أفادت وكالة بلومبيرغ بأن صندوق النقد الدولي أكد أن المحادثات بشأن إعادة هيكلة الديون مع سريلانكا سوف تمضي بسرعة، حالما يتم تنصيب الحكومة الجديدة في البلاد.

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جيورجيفا -في ختام اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا- إن محادثات الصندوق مع سريلانكا يجب أن تشهد تقدما سريعا عندما يتولى وزير مالية جديد زمام الأمور، حيث إن فريق البنك أجرى بالفعل الكثير من المفاوضات الفنية.

وأعربت جيورجيفا عن قلقها بشأن الشعب السريلانكي، وأملها أن تكون هناك حكمة مع تنصيب حكومة ذات سلطة لإخراج البلاد من الأزمة المريعة، التي تمر بها، حسب تعبيرها.