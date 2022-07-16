أفاد مراسل الجزيرة بوقوع 4 انفجارات فجر اليوم السبت في مقاطعة ميكولايف جنوبي أوكرانيا؛ أحدها في مصنع عسكري استُهدف بقصف روسي. يتزامن ذلك مع إجراء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو زيارة تفقدية لقواته داخل أوكرانيا ومطالبته لها بتوسيع العمليات العسكرية على كل المحاور.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية أن شويغو استمع خلال الزيارة إلى تقارير من قادة مجموعات "الجنوب" و"الوسط" وقادة عسكريين آخرين بشأن الوضع العسكري الحالي.

ووجّه بتعزيز تحركات القوات الروسية بهدف منع كييف من توجيه ضربات واسعة النطاق إلى البنية التحتية المدنية والمدنيين في إقليم دونباس ومناطق أخرى، وفق البيان.





تجدد القصف

وكان مراسل الجزيرة قد أفاد في وقت سابق بتجدد القصف على مقاطعة ميكولايف جنوبي أوكرانيا وسقوط عشرات الصواريخ بمناطق متفرقة من المدينة.

وأكدت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية، تعرض مقار للقوات الروسية في سنيهيريفكا الواقعة على أطراف ميكولايف أيضا للقصف ليلا.

من جهته، قال المتحدث باسم قيادة عمليات الجنوب إن صاروخا روسيا استهدف صباح اليوم السبت مقاطعة أوديسا الجنوبية، من دون أن يتسبب في خسائر بالأرواح.

وفي مقاطعة دنيبرو وسط البلاد، أفاد المجلس العسكري والمدني بأن المقاطعة تم استهدافها الليلة الماضية بـ6 صواريخ روسية أسقطت الدفاعات الأوكرانية 3 منها، فيما أسفرت البقية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

كما تعرضت مدينة خاركيف شمال شرقي البلاد لضربات صاروخية روسية ألحقت دمارا بعدد من المباني والبنى التحتية والمناطق الصناعية.

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية هناك تعرض سكة الحديد ومبنى أكاديمي للقصف الصاروخي، بالإضافة إلى قصف ساحة قريبة من إحدى المدارس في المنطقة الصناعية بالمدينة؛ مما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وقال حاكم منطقة خاركيف إن ضربة جوية روسية أصابت بلدة تشوهيف بشمال شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم امرأة عمرها 70 عاما، وإصابة 3 آخرين.





قنابل عنقودية

وفي إقليم دونيتسك، أفادت السلطات الأوكرانية بمقتل 9 مدنيين على الأقل جراء قصف روسي استهدف في الساعات الماضية عدة بلدات في مناطق سيطرة القوات الأوكرانية بمدن كراماتورسك وباخموت وسلوفيانسك.

وأوضحت أن القصف ضرب مركز مدينة باخموت وسوقها الرئيسي، كما سقطت قذيفة أمام مبنى الإدارة الإقليمية وسط مدينة كراماتورسك.

من جانبه، قال عمدة سلوفيانسك إن قذائف تحمل قنابل عنقودية سقطت على عدة أحياء في المدينة.

واتهم حاكم دونيتسك الأوكراني القوات الروسية، باستخدام قذائف محرمة دولية وقنابل عنقودية.

كما ذكرت قيادة الأركان الأوكرانية -في بيان لها- أن القوات الروسية نفذت ضربات جوية على 17 مدينة وبلدة في دونيتسك ترافقت مع قصف مدفعي عنيف استهدف شمالي سلوفيانسك وشرقي باخموت وغربي ليسيتشانسك.

قتلى أوكرانيون

على صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها قضت على أكثر من 200 عسكري أوكراني بقصف على مواقع أوكرانية في ميكولايف.

وأضافت أنها أسقطت 3 طائرات في مقاطعات ميكولايف ودونيتسك ودنيبرو، حيث دمرت أيضا ورشات لصيانة منصات صواريخ "توشكا إم في".

وبثت وزارة الدفاع الروسية صورا لمدفعية روسية متحركة تقصف ما قالت إنها مواقع للجيش الأوكراني في دونباس شرقي البلاد.

وأعلنت الوزارة أن المدفعية الروسية دمرت عدة بطاريات مدفعية أميركية الصنع من طراز "هاوتزر" (Howitzer) تستخدمها القوات الأوكرانية في قصف مدن ومناطق خارجة عن سيطرتها في أوكرانيا.