الاحتلال يعلن رصد إطلاق صاروخين باتجاه عسقلان ويشن غارات على غزة

أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت فجر اليوم السبت موقعاً للمقاومة الفلسطينية جنوب مدينة غزة، وذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة باتجاه منطقة عسقلان.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن طائرات حربية قصفت موقعا كبيرا لحركة حماس في غزة.

وذكر شهود بالمنطقة أنهم سمعوا أصوات انفجارات ضخمة بمدينة غزة جراء القصف.

وفي المقابل، قال الناطق باسم حركة حماس إن قصف جيش الاحتلال لقطاع غزة "يأتي في إطار جرائمه وسلوكه الإرهابي ضد الشعب الفلسطيني".

وقبل ساعات، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته رصدت إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة باتجاه منطقة عسقلان بعد منتصف الليل، وإن القبة الحديدية اعترضت أحدهما، بينما سقط الثاني في منطقة غير مأهولة.

وذكر المتحدث العسكري للجيش أنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار.

وكانت صافرات الإنذار دوت في مدينة عسقلان والمستوطنات المتاخمة للحدود الشمالية والشرقية للقطاع.

وهذه المرة الأولى منذ قرابة شهر، التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة، كما أنه الحادث الأول من نوعه منذ تولي رئيس الوزراء الحالي يائير لبيد لمنصبه بداية الشهر الجاري.