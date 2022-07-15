كييف تكشف عن وجود عسكريين غربيين بأراضيها وموسكو تتحدث عن "فرار جماعي" لجنود أوكرانيين

أعلنت كييف اليوم الخميس عن وجود عسكري غربي في أراضيها واستعادة عشرات البلدات من قبضة الروس، في حين تحدثت موسكو عن ضبط أدلة على فرار جماعي للمقاتلين الأوكرانيين.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف لـ"فاينانشال تايمز" ( Financial Times) إن حلفاء أوكرانيا أرسلوا ممثلين عسكريين إلى البلاد لمراقبة تدفق أسلحتهم التي تبرعوا بها، وإن من مصلحة بلاده الاحتفاظ بكل المعدات العسكرية التي قدمها الحلفاء الغربيون.

وأضاف أن أوكرانيا تستخدم برمجيات حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تم الحصول عليها في عام 2019 لمراقبة وجهة واستخدام الأسلحة التي يوفرها الغرب والتي يمكن لحلفاء الناتو الوصول إليها.

وقال الوزير الأوكراني إنه لا توجد فرصة لسرقة أنظمة أسلحة ثقيلة مثل مدافع "هاوتزر" (Howitzer) من عيار 155 ملم أو أنظمة الصواريخ التي زودت بها الولاياتُ المتحدة أوكرانيا.

وكانت وكالة "نوفوتسي" الروسية نقلت أمس الخميس عن قيادة قوات ما يعرف بجمهورية لوغانسك الشعبية الموالية لموسكو أن أول مدفع "هاوتزر" من طراز "إم 777" (M777) وعيار 155 مم وقع "غنيمة" بيد عناصرها أخيرا.

وعرض الانفصاليون مقطع فيديو يتضمن أنواعا مختلفة من الأسلحة من بينها مدفع هاوتزر، من دون إشارة إلى مكان وزمان تصويره، ولم يتسنّ التأكد من صحة الفيديو من مصدر مستقل.

Zdobyta amerykańska 155-mm haubica M777 została zademonstrowana przez Milicję Ludową LPR. pic.twitter.com/jXbm9VI3mk — Michał Krupa (@MGKrupa) July 14, 2022

قصف روسي

ميدانيا، أفاد مراسل الجزيرة في إقليم دونباس، نقلا عن مصادر طبية، بمقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 10 آخرين في قصف روسي استهدف أحياء سكنية في مقاطعة دونيتسك (شرقي أوكرانيا).

واتهم بافيل كيريلينك، حاكم دونيتسك الأوكراني، القوات الروسية بتكثيف ضربها للأهداف المدنية في إطار خطة للسيطرة على كامل المقاطعة، مشيرا إلى أن أحد أهدافها الرئيسة في هذه المرحلة هو مدينة سلوفيانسك، على حد قوله.

وفي مدينة خاركيف (شمال شرق) أفاد مراسل الجزيرة بوقوع سلسلة انفجارات قوية فيها جراء قصف بـ4 صواريخ، أصابت 3 منها المدينة وأدت إلى دمار كبير في مواقع مختلفة.

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية أوليغ سينيغوبوف تعرض سكة الحديد وأكاديمية للقصف الصاروخي، إضافة إلى قصف ساحة قريبة من إحدى المدارس في المنطقة الصناعية بالمدينة أسفر عن وقوع أضرار مادية.

كما أعلن حاكم المقاطعة مواصلة القوات الروسية منع محاولات القوات الأوكرانية من التقدم نحو مناطق سيطرتها على الحدود، معلنا في الوقت ذاته عن محاولة القوات الروسية التقدم من منطقة أزيوم في جنوب شرقي المقاطعة باتجاه منطقة سلوفيانسك.

كما تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 200 عسكري أوكراني في قصف استهدف مواقع أوكرانية في المدينة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن مقرا عسكريا في مدينة فينيتسا استُهدف أمس الخميس بصواريخ "كاليبر" حيث كان يعقد اجتماع بين قيادة القوات الجوية الأوكرانية وممثلي موردي الأسلحة الأجانب، مما أدى إلى مقتلهم جميعا.

وفي مقاطعة ميكولايف (جنوب شرقي أوكرانيا) أفاد مراسل الجزيرة بتجدد القصف عليها اليوم الجمعة، وبأن عشرات الصواريخ سقطت في مناطق متفرقة من المدينة.

وأكد عمدة ميكولايف أن القوات الروسية استهدفت المقاطعة اليوم بـ49 ضربة صاروخية ومدفعية سقطت على مجمع بناء السفن في المدينة، إضافة إلى مدارس ومبان خاصة.





الرواية الأوكرانية

في المقابل، أكدت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية تعرض مقارّ للقوات الروسية في سنيهيريفكا الواقعة على أطراف ميكولايف للقصف ليلا.

وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية شنت 4 غارات جوية وصفتها بالدقيقة على مواقع روسية في خيرسون، وأنها تمكنت من تدمير مستودع للذخيرة هناك.

وفي خيرسون (وسط جنوب)، أعلن مجلس مقاطعة المدينة استعادة ما مجموعه 44 بلدة في المقاطعة كانت في قبضة الروس.

وكان الجيش الأوكراني أفاد بأن قواته شنت 4 غارات ليلية على مواقع روسية في خيرسون، ودمرت مخزنا للذخيرة هناك.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع أكثر من 10 انفجارات صباح اليوم في مقاطعة ميكولايف (جنوبي أوكرانيا).

وقال مراسل الجزيرة إن دوي الانفجارات سمع في عمق المدينة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أكثر من مكان.

وجاءت هذه الانفجارات بعد ساعات من قصف روسي ليلي استهدف المدينة في وقت أكد فيه الجيش الأوكراني أن دفاعاته أسقطت صاروخا روسيا.

بدورها، قالت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية إن مقارا للقوات الروسية في سنيهيريفكا الواقعة على أطراف ميكولايف تعرضت للقصف ليلا.

فرار جماعي

في سياق متصل، نشرت وكالة "تاس" الروسية الرسمية بيانا للقوات الخاصة للحرس الروسي في مقاطعة لوغانسك، تقول فيه إنها ضبطت أدلة على فرار جماعي للمقاتلين الأوكرانيين.

كما نقلت الوكالة عن فلاديمير روغوف عضوِ المجلس البلدي للإدارة الإقليمية لمقاطعة زاباروجيا اتهامه للقوات الأوكرانية بإضرام النيران عمدا في حقول القمح في منطقته.

وفي مقاطعة خيرسون أيضا التي تسيطر عليها روسيا، اتهم كيريل ستريموسوف نائب رئيس الإدارة بالمقاطعة القوات الأوكرانية بإحراق حقول القمح.

وكانت وسائل إعلام روسية نشرت شريط فيديو تقول إنه يظهر مروحية أوكرانية تحلق على علو منخفض فوق حقول قمح، وتطلق قذائف حارقة عليها.