رويترز عن مسؤول إماراتي: أبو ظبي ليست منفتحة على إنشاء محور ضد أي دولة في المنطقة خاصة إيران

قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي اليوم الجمعة إن الإمارات تعمل على إرسال سفير إلى طهران مع سعيها لإعادة بناء العلاقات معها، مضيفا أن النهج التصادمي مع إيران ليس شيئا تدعمه أبو ظبي، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وفي حديثه إلى الصحفيين قبيل زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى باريس قال أنور قرقاش إن الإمارات لن تكون جزءا من "محور" ضد إيران رغم أنه قال إن تصرفات طهران في المنطقة لا تساعد الجهود الدبلوماسية.

وأضاف "منفتحون على أي شيء يحمينا دون أن يستهدف دولة ثالثة".