بسبب موجات الحر.. حرائق الغابات تستعر في دول أوروبية وتركيا

تجتاح حرائق الغابات مناطق في القارة الأوروبية بسبب موجات الحر إذ اندلعت النيران في البرتغال وإسبانيا وجنوب فرنسا وتركيا، وقالت السلطات الفرنسية اليوم الجمعة إنه تم إجلاء مئات من منازلهم مع استمرار اندلاع حرائق الغابات التي خرجت عن السيطرة في جنوب غربي البلاد.

ويكافح أكثر من ألف من عمال الإطفاء، بدعم من 9 طائرات لرش الماء، منذ يوم الثلاثاء للسيطرة على حريقين أجّجتهما الحرارة الشديدة والرياح القوية.

❗️ The #EUCivilProtection Mechanism continues to channel support to help combat severe forest fires in Portugal 🇵🇹, France 🇫🇷 and Albania 🇦🇱. A thread. 👇 📷@DPCgov pic.twitter.com/b8dTDx4xPW — EU Civil Protection & Humanitarian Aid 🇪🇺 (@eu_echo) July 15, 2022

من جانبها، أفادت سلطات الدفاع المدني في البرتغال باستمرار موجة حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي، فقد أبلغت اليوم الجمعة عن اندلاع 13 حريقا رئيسا وعشرات الحرائق الصغيرة.

وذكر أحدث تقارير الدفاع المدني أنه تم إجلاء 860 شخصا، مضيفا أن الحرائق دمرت أو ألحقت أضرارا بـ60 منزلا.

وقالت السلطات البرتغالية إن موجة الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة والمتواصلة في البلاد منذ أشهر أدت إلى زيادة الحرائق التي بدأت السبت الماضي.

وفي غضون ذلك، عانت إسبانيا أيضًا من ارتفاع في درجات الحرارة التي تخطّت 40 درجة، وأدى أخطر حريق إلى تدمير ما لا يقل عن 4 آلاف هكتار في منطقة جبلية تمتد عبر إستريمادورا وقشتالة وليون بالقرب من البرتغال.

وتم إجلاء أكثر من 400 شخص يوم الثلاثاء بسبب الحرائق التي أتت على 8600 فدان في غرب إسبانيا.

Fire breaks out in south of Spain @IrishTimes pic.twitter.com/eu3zGzm3su — Neil Brennan (@NeiltBrennan) July 15, 2022

واندلعت حرائق أقل حجما في إيطاليا و كرواتيا، وفقًا لنظام كوبرنيكوس الأوروبي.

أما في تركيا، فتواصل سلطات "داتشا" في ولاية موغلا بغرب البلاد مساعيها للسيطرة على الحريق الذي اندلع الأربعاء، مستعينة في ذلك بعشرات الطائرات والمروحيات وسيارات الإطفاء والمركبات.

وتمكنت فرق الإطفاء من منع وصول الحريق إلى المناطق السكنية، عبر التدابير التي اتخذتها والتي تمثلت بتكثيف سيارات الإطفاء والآليات حول هذه المناطق.