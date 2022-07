بسبب موجات الحر.. حرائق الغابات تستعر في دول أوروبية وتركيا

تجتاح حرائق الغابات مناطق في القارة الأوروبية بسبب موجات الحر إذ اندلعت النيران في البرتغال وإسبانيا وجنوب فرنسا وتركيا، وقالت السلطات الفرنسية اليوم الجمعة إنه تم إجلاء مئات من منازلهم مع استمرار اندلاع حرائق الغابات التي خرجت عن السيطرة في جنوب غربي البلاد.

ويكافح أكثر من ألف من عمال الإطفاء، بدعم من 9 طائرات لرش الماء، منذ يوم الثلاثاء للسيطرة على حريقين أجّجتهما الحرارة الشديدة والرياح القوية.

❗️ The #EUCivilProtection Mechanism continues to channel support to help combat severe forest fires in Portugal 🇵🇹, France 🇫🇷 and Albania 🇦🇱.

A thread. 👇

📷@DPCgov pic.twitter.com/b8dTDx4xPW

— EU Civil Protection & Humanitarian Aid 🇪🇺 (@eu_echo) July 15, 2022