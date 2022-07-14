في الذكرى السادسة لمحاولة الانقلاب.. سفير أنقرة في الدوحة: تركيا تخطت الأزمات وموقف قطر لا ينسى

قال السفير التركي لدى الدوحة مصطفى كوكصو إن بلاده "تخطت الأزمات ومنشغلة ببناء مستقبلها، وعززت هيبة الدولة، وكسبت احترام المجتمع الدولي".

جاء ذلك في لقاء مع الصحفيين في العاصمة القطرية، بمناسبة الذكرى السادسة ليوم "الديمقراطية والوحدة الوطنية"، الذي تحتفل به تركيا سنويا، إحياء لذكرى إحباط محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز 2016.

وقوبلت المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، وذلك ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وأفشل مخططهم.

وأفاد الدبلوماسي التركي بأن بلاده "تمكنت بعد القضاء على هذه الفتنة في مهدها من إعادة بناء أجهزة الدولة بما يضمن عدم تكرار هذه الأزمة، لتبقى تركيا بلدا ينعم بالديمقراطية وتداول السلطة سلميا عبر الانتخابات وصناديق الاقتراع لا صناديق الذخيرة".

وأشار كوكصو إلى موقف قطر ووقفتها مع تركيا، وقال "لن ننسى وقفة الأشقاء في قطر مع بلادنا، والأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كان أول قائد استنكر الانقلاب بين قادة العالم".

ونوّه بـ"التضامن الشعبي الذي عبّر عنه الشعب القطري مع تركيا بمختلف الوسائل حينئذ".

وذكر أن "أخطر ما مثلته هذه المحاولة هو استهدافها للدولة ومؤسساتها وليس فقط قيادتها السياسية كما يتصور البعض".

وأردف "الفضل لله أولا ثم لشعبنا وقيادته السياسية المنتخبة، وعلى رأسها الرئيس رجب طيب أردوغان، وكذلك قيادات أجهزتنا الأمنية والعسكرية الذين استطاعوا امتصاص الصدمة في ساعات معدودة، وحوّلوا الأزمة إلى فرصة لتطهير أجهزة الدولة، وإعادة تأهيلها بما يضمن عدم تكرار هذا الحدث الجلل". واستطرد قائلا "بإذن الله سيكون 15 تموز 2016 آخر الانقلابات في تركيا".

تضحية الشعب التركي

وقال السفير التركي "لا نسمح لأحد بأن يستهين بتضحيات شعبنا، لقد قتل الانقلابيون 250 شخصا من مواطنينا بالرصاص ودهسا بالدبابات، كما جرحوا أكثر من ألفين آخرين؛ لقد كانت هذه المحاولة الانقلابية الأكثر دموية في عهدنا المعاصر".

وأضاف كوكصو "على الرغم من كل ذلك، لم تقم الدولة التركية بتصفية من ارتكبوا هذه الجرائم المزهقة للأرواح، بل لم تعقد لهم أي محاكمات استثنائية، ويخضعون جميعًا للمحاكمة أمام القضاء الطبيعي لتتحقق فيهم ولهم العدالة".

وتابع "يجب أن يعلم الجميع أنه لا أمان لمن أطلق الرصاص على شعبه، ويد العدالة ستنال من كل من أضرّ بمصالح الوطن واستهدف أمنه وسلمه الاجتماعي ومقدراته البشرية والاقتصادية".

وأكمل "أهم حق كفلته العهود الدولية لحقوق الإنسان هو الحق في الحياة، ولم نسمع صوتا لمن ينتقدون تركيا حين انتهك هذا الحق لمئات من مواطنينا، ولا حين قامت تنظيمات إرهابية أخرى بقتل مئات من شعبنا بتفجيرات وقصف عابر للحدود".

وأردف السفير التركي "تعلمنا من الانقلاب الفاشل كيف نعتمد على أنفسنا، ونطور إستراتيجية دفاعنا الوطني، ونحسّن اكتفاءنا الذاتي، لهذا السبب تتمتع تركيا بالاستقلال التام والسيادة عندما يتعلق الأمر بالمصالح الوطنية".

واستطرد "تركيا القوية تعني ضمان السلام والتنمية المستدامين وقوة دافعة لجميع الأحواض المحيطة".

وختم قائلا "في عام 2023 سنحتفل بكل فخر بالذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا، كما يصادف هذا العام الذكرى الـ50 لتأسيس العلاقات التركية القطرية".

كأس العالم

وبخصوص تنظيم دولة قطر بطولة كأس العالم، قال السفير كوكصو "نحن نتابع من كثب سير تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستُعقد في قطر".

وقال "نترقب انطلاق كأس العالم في قطر، ونضع كل إمكاناتنا في خدمة أشقائنا لتحقيق دورة استثنائية من البطولة الدولية".

وأضاف "نرحب بأول بطولة كأس عالم تقام في دولة إسلامية، ونرى أن هذا الحدث الذي تستضيفه قطر سيكون ناجحا، كما أن البطولة ستعزز مكانة قطر على خريطة الرياضة العالمية كوجهة رئيسة للأحداث الرياضية الكبرى، وأنا واثق من أن قطر ستنظم بطولة استثنائية لم يسبق لها مثيل".