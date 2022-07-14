عقب فراره.. رئيس سريلانكا يصل إلى سنغافورة ويبعث باستقالته في رسالة إلكترونية

أعلن متحدث باسم رئيس مجلس النواب في سريلانكا أن الرئيس غوتابايا راجاباكسا أرسل اليوم الخميس استقالته إلى رئيس مجلس النواب بالبريد الإلكتروني بعيد وصوله إلى سنغافورة.

وقال المتحدث إندونيل يابا إن رسالة الاستقالة حُوّلت إلى المدعي العام في البلاد للنظر في جوانبها القانونية قبل قبولها رسميًّا.

بدورها، أشارت الخارجية السنغافورية إلى أنه سُمح للرئيس السريلانكي بدخول البلاد في زيارة خاصة، لكنه لم يطلب ولم يمنح اللجوء.

وبدأ المحتجون في سريلانكا اليوم الخميس إخلاء المقار الرسمية، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء والقصر الرئاسي، استجابة لدعوة نقابة المحامين من أجل تسهيل انتقال سلمي للسلطة، بعد فرار الرئيس راجاباكسا خارج البلاد عقب احتجاجات شعبية وتفويض صلاحياته لرئيس الوزراء رانيل ويكريمسينغه.





وقد فرّ الرئيس السريلانكي إلى جزر المالديف أمس الأربعاء بعد أن أشعل الانهيار الاقتصادي فتيل انتفاضة شعبية كسرت على ما يبدو قبضة عائلته القوية على الدولة منذ ما يقرب من عقدين.

وقالت القوات الجوية السريلانكية -في بيان لها- إن الرئيس راجاباكسا وزوجته واثنين من حراسه الشخصيين غادروا على متن طائرة تابعة للقوات الجوية إلى المالديف.

وذكر رئيس البرلمان في وقت سابق أن الرئيس راجاباكسا اتصل به وأبلغه أن خطاب استقالته سيصل في وقت لاحق أمس الأربعاء، لكن لا أحد من مساعدي رئيس المجلس تلقى أي تحديث بشأن خطاب الاستقالة، قبل أن يعلن المتحدث باسم رئيس البرلمان وصولها.

وأضاف رئيس البرلمان أن رئيسا جديدا للبلاد سيُنتخب في 20 من الشهر الجاري، وقال مصدر كبير في حزب الشعب الحاكم لوكالة رويترز إن رئيس الوزراء ويكريمسينغه هو الخيار الأول للحزب، رغم عدم اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وذكرت وكالة رويترز أن حزب المعارضة الرئيسي (الحزب التقدمي) أعلن بدوره ترشيح زعيمه ساجيت بريماداسا لرئاسة البلاد.

وأفاد مراسل الجزيرة في سريلانكا بأن رئيس البرلمان كان صرح بأنه يقبل أي ترشيحات لمنصب الرئيس حتى قبل أن يقدم رئيس البلاد استقالته.

ومع استقالة راجاباكسا سيكون رئيس مجلس النواب هو القائم بأعماله حتى يُنتخب رئيس جديد، وفقا للدستور.