"تعلمنا دفن القتلى".. ناجون من الموت يتحدثون للجزيرة نت عن مآسي ضواحي كييف

كييف- لا يكاد يمر أسبوع على ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف إلا وتُسمع فيه أصوات عمليات تفجير الألغام التي ما زالت فرق الطوارئ تعثر عليها حتى يومنا هذا بعد أكثر من 3 أشهر على انسحاب القوات الروسية.

وفي كل يوم تقريبا تتكشف صور جديدة لمآس تركتها المعارك هناك، وقصص لناجين من الموت يحكون فظاعة أيام عاشوها تحت القصف ومع عمليات التعذيب والتصفية.

بين انتشال جثث ودفن أخرى

في مدينة هوستوميل تحدث أوليكسي للجزيرة نت عما رأى، فقال "تعذر إجلاء والدي المقعد، فقررت البقاء مهما حدث، ثم رفضت زوجتي وأطفالي النزوح من دوني، فبقينا جميعا أسابيع طويلة في قبو المنزل متمسكين بأمل حدوث معجزة ما للبقاء على قيد الحياة".

وأضاف "قطعت عنا مبكرا المياه والكهرباء والاتصالات، لذلك كنت أخرج بحذر شديد للبحث عن ماء وطعام، ثم بت أخرج عند كل هدوء نسبي لأدفن جيراني وغيرهم في المنطقة، وهكذا تعلمت كيفية دفن الموتى".

وأكد أن "القصف الروسي بالمدافع والطائرات كان عشوائيا لا يميز بين بيت ودبابة، هدفه التدمير ونشر الرعب لإخلاء المدينة من سكانها والجنود معا"، على حد قوله.

تعذيب وتصفية و"هول" قاتل

وفي مدينة إربين القريبة قابلت الجزيرة نت إيهور كربيشين أو "عمر" الذي أسلم قبل أعوام طويلة، وهو ثاني اثنين بقيا في حيهما وسط المدينة أثناء القصف والمعارك وأخذا على عاتقهما عملية انتشال الجثث ودفنها.

يقول "بالكاد خرجت مع أسرتي من المدينة، ثم عدت بنية القتال، لكني صديقي المسؤول عن التعبئة في قوات الدفاع الإقليمي رفض، لأن لدي أولادا عدة، اتصلت بجاري النائب في المجلس المحلي عارضا المساعدة عند الضرورة، وهكذا عملنا معا على الدفن وإعادته، مع التوثيق قدر الإمكان".

وأوضح "كنا ندفن الجثث التي نجدها في البيوت والشوارع محاولين التعرف على أصحابها، لكن مئات الجثث بقيت مجهولة الهوية، وخُصصت لها -لاحقا- مقبرة خاصة، كما كنا نستخرج جثثا دفنها بعض السكان بأيديهم داخل البيوت وأفنيتها بناء على طلبهم، لندفنها كما يجب، وكنا نضطر لدفن البعض في قبور قديمة لأقارب لهم بسبب المخاطر وضيق بعض الأماكن".

وتابع "عثرنا على كثير من كبار السن موتى بسبب الخوف، وكثير من الشباب والرجال قتلوا تحت التعذيب، لأن الروس اتهموهم بالعمل والتواصل مع القوات الأوكرانية، ومنهم مسؤولون محليون معروفون".

وأضاف في السياق ذاته "كانوا يقطعون أصابعهم وأعضاء أخرى من أجسادهم، ويخنقونهم بلف وجوههم بالأشرطة اللاصقة، أو يجمعونهم مكبلين إلى الخلف ومعصوبي الأعين، ثم يصفّونهم في الحدائق والغابات المحيطة".

كما أشار إلى أن الروس و"شيشانيو قديروف" (كما يسمون في أوكرانيا) كانوا يقتحمون ويسرقون مقتنيات البيوت ويغتصبون النساء، ويفعلون كل ما يريدون دون أي وازع ديني وأخلاقي"، على حد قوله.

حياة انتهت أو تبدأ من الصفر

ورغم انتهاء المعارك وعودة الحياة إلى طبيعتها شيئا فشيئا فإن إيهور يقف يوميا دقائق طويلة متأملا أنقاض بيته المهدم، مع الورشة الصناعية التي كان ينام في حفرتها "المحصنة"، والمستودع الذي يضمه.

يقول للجزيرة نت "سقطت قذيفة على روضة أطفال ملاصقة لبيتي حيث كنت موجودا فخرجت سريعا، وبعد دقائق استهدف بيتي بشكل مباشر، احترق فيه كل شيء، حتى ألواح الحديد الضخمة في الورشة صهرت، وكل زجاجات العطر التي كنت أبيعها ذابت في المستودع إلا سجادة صلاة تركتها في غرفة وسط البيت".

وبأسى يقول "أنهت الحرب حياة أسر بأكملها، وباتت أخرى أمام واقع جديد يفرض عليها بناء الحياة من الصفر، كان مشروعي الأهم قبل الحرب تزويج ابني الأكبر ومساعدته على بناء بيت، لكن همي الأكبر اليوم وجود بيت يؤويني مع أسرتي في حال عودتها".

توعد أوكراني بمحاكمة روسيا

في مدينة إربين وحدها تشكلت مقبرة جديدة تضم 1260 قبرا، وأخرى تضم عشرات القبور لضحايا مجهولي الهوية، وهذا يقود إلى "جرائم الحرب" التي تحصيها كييف وتتوعد بمحاكمة روسيا عليها أمام القضاء الدولي.

النيابة العامة في أوكرانيا تقول إنها أحصت ووثقت -حتى الآن- أكثر من 22 ألفا و500 جريمة قامت بها روسيا ضد البلاد والمواطنين، وتشمل -بحسب النيابة الأوكرانية- حالات "الاغتصاب وتعذيب وقتل آلاف المدنيين عمدا، وتهجير أكثر من 1.5 مليون قسرا إلى روسيا، واحتجاز عشرات الآلاف من الكبار في معسكرات تصفية، واختطاف آلاف الأطفال، خاصة من دور الأيتام".

كما تشمل القائمة قصف آلاف المباني السكنية والمنازل والبنى التحتية التابعة لمؤسسات الرعاية الصحية والثقافية والتعليمية والمواصلات وغيرها.

ووفق بيانات وتصريحات عدد من الوزارات والمسؤولين خلال يوليو/تموز الجاري، فقد تم العثور على 1300 جثة لمدنيين قتلوا عمدا أو تحت التعذيب في منطقة كييف وأكثر من 1600 جثة مجهولة الهوية في سائر أرجاء أوكرانيا.

وتشير البيانات الحكومية أيضا إلى تدمير 125 مؤسسة وإلحاق أضرار بنحو ألفي مؤسسة تعليمية أخرى، وتدمير 122 مؤسسة طبية أوكرانية، وقتل 14 من العاملين في الحقل الطبي وإصابة 48 آخرين، إضافة إلى ما ما وُصفت بـ417 جريمة حرب ضد التراث الثقافي الأوكراني، ونزوح ولجوء أكثر من 14 مليون نسمة إلى مناطق أو دول أخرى، وفقدان أكثر من 800 ألف أوكراني منازلهم بسبب الحرب.

وفي آخر تصريح له قبل مؤتمر دولي يعقد في 14 و15 يوليو/تموز في لاهاي لتفعيل قضية دولية تحاكم روسيا أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن "الأرض -بالمعنى الحرفي- ستحترق تحت أقدام الروس، ليس فقط في جبهات القتال، وإنما أيضا في جلسات محاكمة المذنبين بارتكاب جرائم ضد الأوكرانيين"، على حد قوله.