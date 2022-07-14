بريطانيا.. سوناك يتصدر الجولة الأولى من السباق لخلافة جونسون

أعلن حزب المحافظين البريطاني نتائج الجولة الأولى من التصويت على المرشحين لزعامة الحزب خلفا لرئيس الحكومة المنصرف بوريس جونسون، وتصدر السباق وزير الخزانة المستقيل ريشي سوناك، وتلته وزيرة التجارة بيني موردنت.

وبدأت أمس الأربعاء أول انتخابات لأعضاء حزب المحافظين بالبرلمان، وفاز سوناك بـ88 صوتا، ويتفوق على موردنت التي حصلت على 67 صوتا.

وجاءت وزيرة الخارجية ليز تروس في المركز الثالث بـ50 صوتا.

ومن المقرر إجراء جولة التصويت الثانية اليوم الخميس، وما يزال التنافس قائما.

ورغم التقدم المبكر لسوناك، فقد أظهر آخر استطلاع أجراه معهد "يوغوف" أن سوناك سيتعرض للهزيمة في الجولة الثانية أمام موردنت أو تروس، وذلك بعد اتخاذ أعضاء حزب المحافظين في البرلمان القرار النهائي باختصار قائمة المتنافسين إلى شخصين.

وتم استبعاد وزير الخزانة الحالي ناظم الزهاوي ووزير الخارجية السابق جيريمي هانت بموجب قواعد تنص على استبعاد الحاصل على أقل نسبة من الأصوات، وأي شخص يحصل على أقل من 30 صوتا.

من جهة أخرى، أكد جونسون أمام مجلس العموم أنه "فخور" بحصيلة أدائه، وقال بأسف في جلسة مساءلة "صحيح أنني سأرحل في وقت لم أقم باختياره، لكنني أغادر وأنا مرفوع الرأس".