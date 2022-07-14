الجنسية الروسية أصبحت متاحة للأوكرانيين.. ما الجديد في مرسوم بوتين؟

موسكو – وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يسمح لجميع مواطني أوكرانيا بالحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة، فما الجديد الذي حمله هذا المرسوم؟ وكيف يمكن الحصول على الجنسية الروسية؟

وبناء عليه، يحق لمواطني أي منطقة في أوكرانيا، ومواطني إقليمي دونيتسك ولوغانسك التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية بموجب الإجراءات الجديدة.

وبذلك، تكون قائمة الفئات التي تندرج تحت الإجراءات التفضيلية للحصول على جوازات سفر روسية قد توسعت.

ويعتقد مراقبون روس أن المرسوم الجديد موجه بالدرجة الأولى للمساعدة في حل مشاكل العديد من الأوكرانيين الذين يعيشون في روسيا منذ مدة طويلة، وكذلك الساكنون في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية.

والقاعدة أن الجنسية الروسية تُكتسب بالولادة، أو نتيجة قبول الحصول عليها أو استعادتها، وكذلك في حالة حدوث تغيير في حدود الدولة الروسية وفقا لمعاهدة دولية.

ماذا يعني الحصول المبسط على الجنسية الروسية؟

للحصول على الجنسية في إجراء مبسط، لا يحتاج المتقدم إلى تصريح للعيش أو الإقامة في الاتحاد الروسي لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تأكيد مصدر قانوني لكسب الرزق.

فضلا عن ذلك، فإن مدة النظر في المستندات والوثائق في مثل هذه الحالات لا تزيد على 6 أشهر.

ويُتخذ قرار منح الجنسية من قبل رؤساء الهيئات الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية في مناطق البلاد، وأحيانا عن طريق رؤساء المؤسسات الدبلوماسية والقنصلية الروسية في الخارج.

من يمكنه بوجه عام الحصول على الجنسية الروسية بموجب الإجراء المبسط؟

يمكن لأكثر من 20 فئة مختلفة من الأجانب أو عديمي الجنسية التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية بشكل مبسط، وهؤلاء هم من:

– وُلدوا على أراضي جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية وكان لديهم جنسية الاتحاد السوفياتي السابق.

– تزوج لمدة 3 سنوات على الأقل بمواطن/مواطنة من الاتحاد الروسي، ومقيم في روسيا.

– تزوج بمواطن/مواطنة من الاتحاد الروسي ويقيمون على أراضي روسيا ويربون أطفالا مشتركين.

– لديه والد واحد على الأقل من مواطني الاتحاد الروسي، ومقيم على الأراضي الروسية.

– يقوم بتنشئة أطفال بالغين وقادرين من مواطني الاتحاد الروسي.

– تلقى تعليما مهنيا في روسيا بموجب برامج حكومية بعد الأول من يوليو/تموز 2002، وعمل بطريقة قانونية في الاتحاد الروسي مدة عام واحد على الأقل (مع خصم أقساط التأمين من قبل صاحب العمل إلى صندوق التقاعد).

– عمل في روسيا عاما على الأقل في تخصص مدرج في قائمة منفصلة لوزارة العمل في الاتحاد الروسي، مع قيام صاحب العمل بخصم أقساط التأمين إلى صندوق المعاشات التقاعدية.

– يعدّ مواطنا من بيلاروسيا أو كازاخستان أو مولدوفا أو أوكرانيا.

– يُعترف به متحدثا أصيلا للغة الروسية وفقًا للمادة 33.1 من قانون "المواطنة في الاتحاد الروسي".

– شارك في برنامج الدولة للمساعدة في إعادة التوطين الطوعي للمواطنين في روسيا (مع أفراد أسرهم).

– من قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) وكانوا يحملون جنسية الاتحاد السوفياتي السابق ويعيشون في روسيا.

ما الذي تغير الآن بعد مرسوم الرئيس بوتين؟

مع هذا المرسوم الجديد، انضم سكان أوكرانيا أيضا إلى فئات المواطنين المتقدمين للحصول على الجنسية الروسية وفق الإجراءات المبسطة، بكامل ما يحدده الدستور الروسي من حقوق وواجبات.

وفي السابق، كان هذا الإجراء صالحا فقط للمواطنين الأصليين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك لموطني منطقتي خيرسون وزاباروجيا في أوكرانيا، وجميعها تقع تحت سيطرة القوات الروسية.

من أصبح بإمكانه الحصول على الجنسية الروسية تلقائيا؟

ينص المرسوم على أن الأطفال الذين ولدوا في منطقة خيرسون بعد 24 فبراير/شباط، وكذلك الأيتام، سيحصلون تلقائيا على الجنسية الروسية.

ووفقا لنائب رئيس الإدارة المدنية-العسكرية في خيرسون، كيريل ستريموسوف، هناك "طلب مفرط" للحصول على جوازات السفر الروسية في المنطقة.

ما الشروط التي تضمنها المرسوم الجديد للحصول على الجنسية الروسية؟

فرصة التقدم بطلب للحصول على جواز سفر روسي بطريقة مبسطة متاحة لمواطني أوكرانيا، والأشخاص عديمي الجنسية الذين لديهم بطاقة هجرة أو تصريح إقامة مؤقت أو تصريح إقامة في الاتحاد الروسي أو شهادة لاجئ أو شهادة اللجوء المؤقت على أراضي الاتحاد الروسي أو شهادة مشارك في برنامج الدولة للمساعدة في إعادة التوطين الطوعي للمواطنين الذين يعيشون في الخارج، وكذلك أطفالهم وأزواجهم وأولياء أمورهم.

هل أصبح الحصول على الجنسية الروسية في تلك المناطق أمرا إجباريا؟

يقول مدير المعهد الدولي لدراسات الدول المعاصرة ألكسي مارتينوف إنه لا أحد يستطيع إجبار أي شخص على أن يصبح مواطنا روسيا، و"المرسوم لا يشير إلى الحصول القسري على الجنسية الروسية، وإنما جاء لتلبية الطلبات التي بدأت تكثر في الأيام الأخيرة بين السكان للحصول على الجنسية".

كم عدد مواطني الاتحاد الروسي الذين يعيشون في دونيتسك ولوغانسك؟

بدءا من أوائل عام 2021 تلقى 860 ألفا من سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك جوازات سفر روسية بطريقة مبسطة.

ويشار إلى أن 2.24 مليون شخص يعيشون في دونيتسك و1.42 مليون شخص في لوغانسك.

وحسب المعطيات الرسمية الروسية لشهر مارس/آذار من العام الحالي، فقد حصل 23.5% من مواطني الإقليمين على جوازات سفر روسية.