مجلس الأمن يمدد ولاية دعم اتفاق الحديدة في اليمن عاما

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، قرارا بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن عاما كاملا، حتى 14 يوليو/تموز 2023.

جاء ذلك في جلسة يعقدها المجلس حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حيث صوت أعضاؤه بالإجماع (15 دولة) بالموافقة على القرار الذي صاغته بريطانيا، وفق مراسل الأناضول.

وتأسست البعثة الأممية، التي تنتهي ولايتها الحالية اليوم الأربعاء، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم ديسمبر/كانون الأول 2018، بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.

وتضمّن اتفاق ستوكهولم صفقة لنزع سلاح مدينة الحديدة الساحلية (غرب)، بالإضافة إلى آلية لتبادل الأسرى، وبيان تفاهم لتهدئة القتال في تعز (جنوب غرب).

ورحب قرار المجلس بالهدنة التي أُعلنت أبريل/نيسان الماضي باليمن وتمديدها اللاحق، داعيا إلى تعزيزها وترجمتها إلى وقف إطلاق نار مستدام وتسوية سياسية شاملة.

كما أفاد القرار باعتزام مجلس الأمن إجراء أي تعديلات ضرورية حسب ما قد تتطلبه التطورات على الأرض، بما في ذلك وقف إطلاق نار مستدام في كل أنحاء اليمن.

ودعا القرار الأممي جماعة الحوثي إلى التحرك بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية حول تعز فورا، بالإضافة إلى إنهاء القيود التي تحول دون تنقل أفراد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

ومطلع يونيو/حزيران الماضي، وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، على تمديد هدنة إنسانية في البلاد لمدة شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة بدأت في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.

ويشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.​​​​​​​