قطاعات علمية عديدة في روسيا تعاني من نزيف الأدمغة إلى الخارج، فما هذه القطاعات، وماذا تفعل الحكومة لوقف هذا النزيف، وما التداعيات الاقتصادية والتنموية التي تلحق بالدولة جراء هذه الظاهرة؟

موسكو- تواصل أكاديمية العلوم الروسية دق ناقوس الخطر بشأن التسارع الحاد في هجرة العلماء وغيرهم من المتخصصين ذوي التعليم العالي، ومن تفاقم ظاهرة "هجرة الأدمغة" من البلاد وبلوغها مستويات قياسية وخطيرة، بلغت منسوبا جديدا إثر حزمة العقوبات غير المسبوقة من حيث الحجم والشكل والقطاعات التي اتخذتها المنظومة الغربية ضد موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

وفي الوقت الذي يبدي فيه اقتصاديون روس تحفظا "صغيرا" من حيث إن مشكلة "هجرة الأدمغة" ليست الأكثر حدة الآن بالنسبة لروسيا، يصرّ أكاديميون وعلماء روس على أن البلاد لن تكون قادرة على التطور والنمو من دون الابتكار والإبداع، وهو -برأيهم- أمر مستحيل من دون "رأس المال البشري" المناسب، فضلا عن تأثيرات ذلك على "صحة" الاقتصاد الروسي.

وبحسب السكرتير العلمي للأكاديمية الروسية للعلوم نيكولاي دولجوشكين، فقد غادر روسيا منذ عام 2014 وحتى العام الحالي نحو 70 ألف عالم أبحاث واختصاصي مؤهل تأهيلا عاليا، أي بزيادة تراكمية بلغت 5 أضعاف ما كانت عليه الحال عام 2012.

ووفقا له، فقد بدأت هذه الوتيرة بالظهور بشكل واضح منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، لافتا إلى أن "روسيا هي الدولة المتقدمة الوحيدة في العالم التي يتناقص فيها عدد العلماء لعدة عقود متتالية".

كلفة باهظة

وبحسب دولجوشكين، فإن كل عالم يغادر البلاد يكلف الاقتصاد الروسي ما متوسطه 300-400 ألف دولار. إضافة إلى ذلك، لا يشمل هذا المبلغ الربح المفقود بسبب رحيل أصحاب الاكتشافات والابتكارات التي يحتمل أن تكون مربحة، وما إلى ذلك. وبشكل عام، فإن خسارة الاقتصاد الروسي بسبب هجرة رأس المال البشري تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات سنويا.

وتؤكد إحصاءات الدولة هذه الاستنتاجات. فوفقًا لهيئة الإحصاءات الفدرالية "روستات" (Rosstat)، فقد هاجر عام 2012 نحو 14 ألف شخص من الحاصلين على تعليم عالٍ من روسيا، من بينهم 234 من حملة الدكتوراه والعلماء. وبعد 6 سنوات، أي في عام 2018، بلغ عدد المغادرين من المهنيين الحاصلين على شهادات جامعية 68.7 ألفا.

تباين

بيد أن هذه الأرقام الرسمية ليست سوى غيض من فيض، كما يشير مقال للخبير في الديمغرافيا أليكسي راكشا الذي عمل حتى يوليو/تموز من العام الماضي مستشارا لقسم الحسابات الديمغرافية لقسم إحصاءات السكان والصحة في الهيئة، إذ يقول إنه وفقا لبيانات الدول التي يغادر إليها الروس، فإن عدد الذين رحلوا إليها للحصول على الإقامة الدائمة أعلى بعدة مرات من العدد الرسمي للمغادرين وفق البيانات المحلية، مع فارق يبلغ حوالي 5 إلى 7 مرات.

ويوضح راكشا أنه إلى جانب العزلة الدولية التي تعيشها البلاد، فإن هجرة العقول قد تصبح المشكلة الأكثر واقعية لروسيا على المدى الطويل.

ويعرّف تسرب العقول بأنه هجرة المهنيين ذوي المهارات العالية إلى البلدان المتقدمة؛ بحثا عن ظروف معيشية أفضل وأجور أعلى والوصول إلى التقنيات المتقدمة ونظام سياسي مستقر.

وبحسب موقع "هابر" المتخصص في نشر المقالات التحليلية والأفكار المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والأعمال والإنترنت، فإن 33% من المتخصصين الروس في مجال تكنولوجيا المعلومات في مارس/آذار 2022 يبحثون عن عمل في شركات أجنبية، مع إمكانية الانتقال.

بسبب الحرب

أما مصلحة الحدود والهجرة الروسية، فأعلنت بدورها أن ما يقرب من 4 ملايين روسي غادروا البلاد في الربع الأول من العام الحالي، وهو تدفق يعادل تقريبا ضعفي ما كان عليه في العام الماضي، وتم تسجيله على خلفية "العملية العسكرية الروسية الخاصة" التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا، لكن بيانات المصلحة لم تذكر نسبة المتخصصين من بين المذكورين.

وبطبيعة الحال، لا ينبغي قراءة عبارة "غادر 4 ملايين" على أنها 4 ملايين متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات، إذ إن من بينهم العديد من مهن أخرى، كما أن العديد منهم عاد ببساطة إلى بلاده مرة أخرى.

ومع ذلك تبقى الفجوة واضحة في العدد الحقيقي للأدمغة المهاجرة، إلى جانب حقيقة وجود الظاهرة بحد ذاتها، ولا سيما مع الأخذ بعين الاعتبار أن روسيا كانت عام 1990 رائدة في عدد العلماء في العالم، قبل أن ينخفض عدد هؤلاء بنسبة 65% في العام الماضي، مع مغادرة 70 ألف منهم البلاد.

أما صحيفة "آر بي سي" (RBC) الواسعة الانتشار، فتشير إلى مغادرة جزء كبير من العلماء الروس إلى بلدان ما بعد الاتحاد السوفياتي. ومن بين الوجهات التي تحظى بشعبيه لدى هؤلاء: تركيا ومصر وعدد من بلدان الخليج العربي وبلدان آسيوية (الهند وإندونيسيا)، لكن الولايات المتحدة الأميركية لم تكن في الصدارة، بعد أن كانت -إلى جانب المملكة المتحدة وألمانيا- الوجهات الأكثر شعبية للكفاءات الروسية.

نتاج الفوضى

وبدأت ظاهرة "هجرة الأدمغة" بالبروز بشكل واضح مع انهيار الاتحاد السوفياتي مطلع تسعينيات القرن الماضي، وارتبطت في البداية بالهجرة الجماعية للمثقفين (العلماء والمهندسون.. إلخ)، وكان العامل الرئيسي وراءها الأزمة العميقة التي طالت قطاع العلوم المحلية، والفوضى التي رافقت انتقال البلاد إلى اقتصاد السوق وفتح الحدود والسماح بحرية التنقل، مصحوبة بتخفيض الإنفاق على البحوث والدراسات الأكاديمية.

وفي هذا السياق، تشير بيانات دائرة الأرشيف المركزي إلى أن ميزانية الإنفاق على تطوير الأبحاث والعلوم انخفضت في الفترة ما بين 1985 و1995 بمقدار 15-18 مرة.

وفي الوقت الراهن، وإضافة إلى التأثير الملموس للعقوبات الغربية وما رافقها من مغادرة الشركات والمنظمات الأجنبية روسيا، وتسارع عملية قطع التمثيل الأجنبي للعلاقات مع الشركات الروسية، بما في ذلك الشركات التكنولوجية والمالية، فإن حالة عدم الرضا لدى العلماء والمتخصصين المؤهلين تأهيلا عاليا وجنوح الكثيرين منهم لمغادرة البلاد؛ تعود كذلك إلى عوامل كانت موجودة قبل مسلسل العقوبات الغربية.

أبعاد إضافية

وتشير دراسة أعدها معهد موسكو للعلاقات الدولية إلى أنه على الرغم من أهمية هجرة العقول، فإن أشكالا "للهجرة" -كتسرب الأفكار- لا تصاحبها حركة جسدية للعقول التي تولدها، أصبحت كذلك تشكل تحديا جديدا.

وتورد الدراسة أن مؤسسات أجنبية تستفيد من هذه الثغرة وتقدّم برامج للمنح وبناء "جسور تعاون" مع العلماء الروس تسمح بتغطية نفقاتهم. وتتابع أن روسيا تخسر سنويا جراء هذا "التعاون" ما بين 3 و4 مليارات دولار، لأن مصنعي المنتجات الفكرية والعلمية غير قادرين على بيعها، ونتيجة لذلك، عادة ما يلجؤون لخدمات الوسطاء الأوروبيين والأميركيين.

مجاعة أكاديمية

ومن بين أمور أخرى، أدت "الهجرة الذكية" كذلك إلى تفاقم النقص في العمالة في الصناعات التي تتطلب خبراء ذوي مهارات عالية. فعلى سبيل المثال، انخفض العدد الإجمالي للعاملين في قطاع العلوم في روسيا بين عامي 2013 و2020 بمقدار 35.5 ألف شخص.

ونتيجة لذلك، تراجعت روسيا خلال السنوات الثلاث الماضية من المركز الرابع إلى المركز السادس في العالم من حيث عدد الباحثين، وهذا الاتجاه مخالف لأهداف المشروع الوطني لدعم العلوم، الذي يقضي بزيادة عددهم بمقدار 35 ألف شخص بحلول عام 2024.

طُعم التأشيرات

يقول الباحث في الشؤون الدولية ديمتري بابيتش إن الولايات المتحدة الأميركية لا تنفك عن محاولات منع تطوير التقنيات العالية في روسيا، وفي نفس الوقت تحسين اقتصادها باستخدام تكتيكات خاصة لحرمان روسيا من كبار علمائها بمساعدة "طُعم" التأشيرات.

ويوضح بابيتش -في حديث للجزيرة نت- أن واشنطن تواصل تسهيل عملية نقل أفضل المتخصصين الروس ذوي الخبرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني والهندسة النووية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء وغيرها من المجالات العلمية المتخصصة إلى الولايات المتحدة، وهي نفس الإستراتيجية التي اختبرتها الولايات المتحدة في العهد السوفياتي.

ومن هنا تبدو الخلاصة الحسابية التي وصل إليها معهد البحوث الإحصائية واقتصاديات المعرفة التابع للمدرسة العليا للاقتصاد منطقية، والتي تشير إلى أنه على الرغم من أن تقنيات الإنتاج المتقدمة التي تم تطويرها في روسيا تضاعفت تقريبا خلال 10 سنوات من 864 إلى 1620، وأنه في عام 2019، تم إصدار 34 ألف براءة اختراع، أي ما يقرب من 4 آلاف براءة اختراع زائدة على عام 2010، فإن العدد الإجمالي للطلبات عليها خلال هذه الفترة، مع ذلك، انخفض بنسبة 10%.

في ذيل القائمة

في الوقت نفسه، تبلغ الحصة العالمية لروسيا من حيث إنتاج البحوث 0.9% فقط. وللمقارنة، فإن حصة الصين -الرائدة عالميا في هذا المعيار- بلغت 40.4% من جميع براءات الاختراع، تليها الولايات المتحدة الأميركية (15.9%) واليابان (13.8%) وكوريا الجنوبية (7.6%) وألمانيا (5.4%).

بالإضافة إلى ذلك، انخفض إجمالي عدد المشاركين في البحوث والاختراعات بنسبة 7.3% خلال السنوات العشر الأخيرة، أي إلى 682.5 ألف شخص، بينما تضاعف عدد الأبحاث المنشورة 3 مرات تقريبا، من 40.7 ألفا إلى 115.9 ألفا. وبالتالي، زادت مساهمة روسيا في التدفق العالمي للمنشورات من 1.6% إلى 3.5%، وفقا لبيانات المعهد عام 2021.

تراجع

في الوقت نفسه، يتم الاستشهاد بالمؤلفين الروس بشكل أقل من المتوسط العالمي (3.5 مرات مقابل 6.2 مرات). ومن حيث عدد المقالات التي تم الاستشهاد بها في المنشورات العلمية الرسمية، تحتل روسيا المرتبة 12 بين إسبانيا وكوريا الجنوبية (73.4 ألفا)، وتتصدر الصين القائمة بـ540 ألف مقالة، والولايات المتحدة الأميركية بـ461 ألف مقالة، وذلك بحسب دراسة نشرتها العام الماضي صحيفة كوميرسانت المتخصصة بالشؤون الاقتصادية.

ووفقا للدراسة، بلغ الإنفاق المحلي على البحث والتطوير في اقتصاد البلاد على مدى السنوات العشر الماضية 1.13 تريليون روبل (حوالي 230 مليار دولار) أو 1.03% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد انخفض هذا الرقم مقارنة بعام 2010، حيث كانت النسبة آنذاك 1.13%.

استنفار

أمام هذه التحديات، اتخذت روسيا حزمة من التدابير للحد من "هجرة الأدمغة" في قطاع تكنولوجيا المعلومات من البلاد. وأعلنت الحكومة في مارس/آذار الماضي عن إجراءات لدعم موظفي شركات تكنولوجيا المعلومات، من بينها الحصول على رهن عقاري تفضيلي، وتأجيل الخدمة العسكرية، وإعفاء جميع شركات تكنولوجيا المعلومات الروسية من عمليات التفتيش ودفع ضريبة الدخل لمدة 3 سنوات.

كما وضعت الحكومة خارطة طريق لتنفيذ إجراءات عاجلة تسمح بإحداث توازن في ظروف المنافسة الدولية، وتوفر دعما للباحثين والمخترعين الروس، من خلال تقليل نفقات شركات تكنولوجيا المعلومات، وتنظيم ودعم الطلب على منتجات تكنولوجيا المعلومات الروسية ودعم تسويق أجهزة وأنظمة البرمجيات الروسية.

ويأتي ذلك بعد أن بدأت شركات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية مغادرة السوق الروسية على خلفية العقوبات الغربية التي تم فرضها بعد أن أعلنت موسكو في 24 فبراير/شباط عن إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا.

ففي 5 مارس/آذار الماضي أعلنت شركتا "آي بي إم" (IBM) و"أدوبي" (Adobe) الأميركيتان للبرمجيات عن إنهاء مبيعات المنتجات والخدمات في روسيا، وذلك بعد يوم واحد من اتخاذ شركة تكنولوجيا المعلومات الأميركية "ميكروسوفت" (Microsoft) القرار نفسه.