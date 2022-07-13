روسيا تحذر من انعكاسات زيارة بايدن على علاقاتها مع السعودية

قالت موسكو اليوم الأربعاء إنها تثمن كثيرا التعامل مع السعودية في إطار عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتأمل ألا تفسد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة علاقات المملكة مع روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية وأكبر مصدر للغاز الطبيعي، تثمن كثيرا التعاون مع السعودية في إطار عمل مجموعة "أوبك بلس" (+OPEC) التي تضم كبار منتجي النفط في العالم.

وقال في اتصال مع الصحفيين "نثمن بشدة علاقاتنا وتعاملاتنا مع الرياض، ونأمل بالتأكيد ألا يوجَّه بناء العلاقات وتطويرها بين الرياض وعواصم عالمية أخرى بأي شكل ضدنا".

وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك سوليفان، الاثنين الماضي، إن بايدن سيدعم قضية زيادة إنتاج دول أوبك من النفط من أجل خفض أسعار البنزين عندما يجتمع مع الزعماء الخليجيين في السعودية.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب، يوم الجمعة الماضي، من أن استمرار العقوبات المفروضة على بلاده -بسبب الصراع مع أوكرانيا- يهدد برفع أسعار الطاقة بشكل كارثي على المستهلكين في مختلف أرجاء العالم.

وفي ما يخص زيارة بوتين المزمعة لإيران، قال بيسكوف إن الرئيس الروسي لن يناقش مع نظيره الإيراني شراء طائرات مسيرة.

وكان البيت الأبيض قال -أمس الثلاثاء- إن معلوماته الاستخبارية تفيد بأن طهران ستزود موسكو بمئات الطائرات المسيرة، لمساعدة القوات الروسية في مواجهة المقاومة التي يبديها الجيش الأوكراني شرقي البلاد.