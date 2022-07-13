أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة لن تخدم سوى المصالح الإسرائيلية، محذرة من خطورة الأجندات التي تحملها هذه الزيارة.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن الزيارة تهدف إلى تعزيز الانقسامات في المنطقة، وحماية المشروع الصهيوني وسياسته التوسعية.

ورأت حماس أن زيارة الرئيس الأميركي تجسيد عملي للدعم الأميركي المطلق للاحتلال والانحياز الفاضح له.

وحذرت الحركة من خطورة الأجندات التي تحملها هذه الزيارة ومن محاولات دمج الكيان الصهيوني في المنطقة.

كما دعت حركة المقاومة الإسلامية واشنطن إلى "الكف عن الاستخفاف بحقوق شعبنا الفلسطيني، والتوقف عن الانحياز للاحتلال الغاشم".

ووصل الرئيس الأميركي، مساء اليوم الأربعاء، في زيارة إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 13 و16 يوليو/تموز الجاري، يستهلّها بإسرائيل ثم الضفة الغربية، قبل أن يقلع مباشرة من تل أبيب إلى السعودية.

كما سيحضر بايدن بمدينة جدة السعودية في اليوم الأخير من زيارته قمة تضم قادة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن.