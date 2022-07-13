حرب أوكرانيا.. ضربات متبادلة في الشرق والجنوب وكييف تتحدث عن صفقة وشيكة مع موسكو

أعلنت القوات الأوكرانية والروسية عن ضربات صاروخية ومدفعية متبادلة في شرق وجنوب أوكرانيا، في حين تحدثت كييف عن صفقة وشيكة مع موسكو لتصدير الحبوب الأوكرانية.

فقد بثت مواقع إخبارية مقربة من الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء صورا لما قالت إنها لقصف استهدف مستودعات ذخيرة روسية في مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس (شرقي أوكرانيا).

وكان حاكم مقاطعة لوغانسك الأوكراني تحدث عن تباطؤ في إيصال الذخائر إلى القوات الروسية غرب مدينة ليسيتشانسك -التي سيطرت عليها تلك القوات مؤخرا- بسبب ما وصفه بالضربات الناجحة التي وجهتها القوات الأوكرانية لمستودعات الذخيرة الروسية.

من جهته، قال بافل غيريل يانكو الحاكم الأوكراني لمقاطعة دونيتسك إن 4 مدنيين قتلوا وأصيب 8 أشخاص آخرين في قصف روسي استهدف أحياء سكنية وبنى تحتية في الساعات الـ24 الماضية.

كما أفاد المسؤول الأوكراني بارتفاع حصيلة القصف الذي استهدف بلدة "تشاسوف يار" جنوب شرق مدينة كراماتورسك في دونيتسك مساء السبت الماضي؛ إلى 46 قتيلا، مشيرا إلى أن عمليات رفع الأنقاض لا تزال مستمرة بحثا عن مفقودين.

وبعد سيطرتها على مقاطعة لوغانسك مؤخرا، كثفت القوات الروسية هجماتها باتجاه مدن كبيرة لا تزال تحت سيطرة الجيش الأوكراني في مقاطعة دونيتسك المجاورة، وخاصة كراماتورسك وسلوفيانسك وباخموت.





كما نشر المتحدث باسم الإدارة العسكرية الأوكرانية في أوديسا (جنوب) مقطع فيديو لما يقول إنها سيطرة الجيش الأوكراني على مخزن للأسلحة والذخيرة الروسية في مدينة نوفا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون التي تقع في الجنوب، علما أن القوات الروسية سيطرت على مدينة خيرسون ببداية الحرب التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها قضت أمس على أكثر من 350 عسكريا أوكرانيا خلال استهدافها حوض بناء السفن بمقاطعة ميكولايف (جنوب) بصواريخ بعيدة ودقيقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية أسقطت على مدار اليوم الماضي 4 طائرات أوكرانية في دونيتسك بإقليم دونباس وميكولايف.

وكانت موسكو أعلنت في الأيام الماضية أن قواتها استهدفت مستودعات ذخائر أسلحة قدمتها دول غربية لأوكرانيا، بينها ذخائر لمنظومة "هيمارس" الصاروخية الأميركية، وصواريخ "هاربون" الأميركية الصنع المضادة للسفن.

تصدير الحبوب

على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن كييف على مرمى حجر من صفقة مع روسيا لتصدير الحبوب، لكنه قال إن القضايا الأمنية المتعلقة بموسكو بحاجة لحل.

وأضاف كوليبا في تصريحات صحفية أن العملية في المرحلة النهائية، وأن كل شيء يعتمد على روسيا.

كما قال الوزير الأوكراني إن موسكو ليست مهتمة بتصدير أوكرانيا للحبوب لأنها تعلم أنه إذا صدرت كييف الحبوب ستحصل على دخل من الأسواق الدولية؛ ما سيجعلها أقوى.

وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press)، أوضح كوليبا أن المحادثات في مدينة إسطنبول التركية بشأن أزمة الحبوب يجب أن تضمن أمن السفن.





في المقابل، شدد المتحدث باسم الخارجية الروسية بيوتر إلييشيف على أن لموسكو قائمة مطالب ستعرضها خلال الاجتماع المنتظر في تركيا بشأن أزمة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" (Interfax) الروسية للأنباء عن إلييشيف قوله إن شروط بلاده تشمل إمكانية التحكم بالسفينة وتفتيشها لتجنب أي تهريب للأسلحة، وأن تتعهد كييف بعدم ممارسة استفزازات، وفق تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات بينما وصل إلى إسطنبول الوفد العسكري والدبلوماسي الروسي لعقد مباحثات بشأن أزمة الحبوب مع وفود عسكرية ودبلوماسية من تركيا وأوكرانيا بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة.

وتهدف المحادثات لإيجاد آلية لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار صرح أمس بأن اتصالاته مع نظيريه الروسي والأوكراني مستمرة لإيجاد حل لأزمة الغذاء العالمية النابعة من عدم تصدير الحبوب الأوكرانية.

وتتهم دول غربية روسيا بأنها تمنع تصدير 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية، في حين تلقي موسكو بالمسؤولية على كييف.

جيب كالينينغراد

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء أن ليتوانيا ملزمة بالسماح بمرور البضائع الخاضعة للعقوبات، باستثناء الأسلحة، من روسيا إلى جيب كالينينغراد عبر أراضي ليتوانيا باستخدام سكك الحديد.

وفي حين لا يسمح بعبور هذه البضائع عبر الطرقات، جاء في التوجيهات القانونية الصادرة عن رئاسة الاتحاد الأوروبي أنه "لا يوجد حظر من هذا النوع بالنسبة للنقل عبر سكك الحديد" من روسيا إلى كالينينغراد، وأن هذه البضائع لا يمكن أن تكون عرضة لحظر تام.

من جهتها، هددت روسيا باتّخاذ إجراءات انتقامية ضد الدولة المطلة على بحر البلطيق، بعدما فرضت فيلنيوس قيودا مشددة على مرور البضائع عبر أراضيها، خصوصا بالقطارات، مشيرة إلى أن الخطوة ليست إلا تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وطالبت موسكو ليتوانيا بإلغاء القيود فورا، وأشارت إلى أنها رفعت الشكوى إلى السلطات الأوروبية.

وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي إريك مامر بعد صدور التوجيهات "لم نتفاوض على أي شيء مع روسيا".

وذكّرت المفوضية الأوروبية بأن ليتوانيا، على غرار دول الاتحاد الأوروبي كافة، ملزمة بـ"منع جميع أشكال الالتفاف المحتملة على الإجراءات التقييدية المفروضة من الاتحاد الأوروبي".