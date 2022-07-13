جونسون يطلب التصويت على سحب الثقة من حكومته وسيدة تدخل السباق لخلافته

قالت وسائل إعلام بريطانية إن رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون قدم طلبا للتصويت على سحب الثقة من حكومته، في وقت رجح فيه مراقبون أن تكون وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت المرشحة الأوفر حظا لخلافته.

وكان حزب المحافظين البريطاني قد رشح 8 شخصيات للمشاركة في انتخابات لخلافة جونسون في زعامة الحزب ورئاسة الحكومة، وحددت اللجنة البرلمانية للحزب اليوم الأربعاء موعدا لإجراء الجولة الأولى من التصويت.

وقال جونسون إنه سيتنحى عن منصبه بمجرد أن يختار حزب المحافظين الحاكم رئيس وزراء جديدا، لكن حزب العمال أراد إجراء تصويت على الثقة ضد كل من الحكومة وجونسون في محاولة لإجباره على مغادرة موقعه مبكرا.

وكانت الحكومة البريطانية بزعامة جونسون أوقفت أمس الثلاثاء طلب حجب الثقة عن الحكومة الذي تقدم به حزب العمال المعارض، وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن الطلب أوقف لأن حزب العمال لجأ إلى التلاعب واللعب بالكلمات في الطلب.





"مرفوع الرأس"

وبعد أسبوع على استقالته، صرح جونسون بأنه يغادر المنصب "مرفوع الرأس"، في حين بدأ حزبه المحافظ الأربعاء عملية تدريجية لتقليص عدد المرشحين لخلافته من 8 إلى 2.

وفي مواجهة النواب في مجلس العموم، أكد جونسون أنه "فخور" بحصيلة أدائه، وقال بأسف في جلسة مساءلة "صحيح تماما أنني سأرحل في وقت لم أقم باختياره، لكنني أغادر وأنا مرفوع الرأس".

ويتسارع السباق على خلافة جونسون، ويبدو أن وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت هي المرشحة الأوفر حظا، حسب مراقبين.

في المقابل، وحسب استطلاع للرأي أجراه مركز "يوغوف" اليوم الأربعاء بين الناخبين المحافظين، تأتي سكرتيرة الدولة للتجارة الدولية التي لا يعرفها البريطانيون كثيرا في المرتبة الأولى في نوايا التصويت.

وأجبر جونسون الأسبوع الماضي على التنحي بعد "ثورة" كبيرة عليه داخل حكومته، شملت خصوصا وزير المالية ريشي سوناك، على خلفية سلسلة فضائح أدت إلى تراجع التأييد الشعبي للمحافظين في الاستطلاعات.