بايدن يوجه من تل أبيب رسائل لطهران والرئيس الإيراني يحذر

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إيران للعودة للاتفاق النووي، مجددا رفضه حذف الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب، وذلك في مستهل زيارته إلى إسرائيل؛ المحطة الأولى في جولته بالمنطقة.

وتعد ملفات الاستقرار الأمني ودمج إسرائيل في المنطقة من أبرز الأجندات التي ستركز عليها الزيارة التي تشمل أيضا الأراضي الفلسطينية ثم المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسيتوجه بعد ذلك إلى السعودية، حيث سيجتمع مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن.

وقبيل مغادرته واشنطن إلى إسرائيل، التي وصلها اليوم الأربعاء، قال الرئيس الأميركي -في لقاء تلفزيوني مع القناة 12 الإسرائيلية- إن الخيار العسكري في مواجهة إيران سيبقى حاضرا، لكنه سيكون الخيار الأخير.

وأكد الرئيس بايدن أنه لن يزيل الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب حتى لو كلف ذلك عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن المساعي للعودة للعمل بموجب الاتفاق السابق مع إيران مع تقويته ما زالت متواصلة.

وشدد بايدن خلال اللقاء التلفزيوني على أن الولايات المتحدة ستعود إلى الشرق الأوسط لأن الفراغ الذي تركته أعاد الصين وروسيا إلى المنطقة.





وتراقب طهران عن كثب زيارة الرئيس الأميركي إلى المنطقة، خاصة الشق المتعلق بدمج الدفاعات الجوية الإسرائيلية مع دول عربية. وحذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من أن بلاده سترد على أي تحرك يستهدفها.

كما تطرق بايدن إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، وقال إنها قد تمتد سنوات، لكنه لفت إلى أنه نجح في توحيد أوروبا في مواجهة روسيا والدفاع عن أوكرانيا.

وسئل بايدن عما إذا كان سيرشح نفسه لدورة رئاسية جديدة، لكنه بدى مترددا وغير حاسم، وقال إن الوقت ما زال مبكرا، وإن كثيرا من الأمور قد تتغير داخل الحزب الديمقراطي.

الموقف الإيراني

في المقابل، قال الرئيس الإيراني اليوم الأربعاء إن بلاده ترصد التطورات في المنطقة بدقة، ولن تغفل عن أي تحرك فيها، مؤكدا أن بلاده لم تترك الاتفاق النووي، وأن سياسة الضغوط القصوى لم تحقق أهدافها.

وأضاف رئيسي أنهم أبلغوا الأميركيين مرارا بأن إيران سترد بحزم على أدنى تحرك يستهدف وحدة أراضيها، مشيرا إلى أن مساعي واشنطن في المنطقة لن تحقق الأمن لإسرائيل.





من جهته، دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الولايات المتحدة إلى التوقف عن مساعي تشكيل تحالف إقليمي واحترام سيادة دول المنطقة، مؤكدا أن الدول الداعمة لإسرائيل تتحمل مسؤولية أي إجراء إسرائيلي غير قانوني ضد بلاده.

وقال كنعاني -خلال مؤتمر صحفي بطهران اليوم- إن تحقيق الاستقرار في المنطقة يتطلب تغييرا عمليا في سلوك الولايات المتحدة الذي وصفه "بالتخريبي".

وأضاف أن أي محاولات لزعزعة أمن المنطقة ستؤثر على كافة دولها، مؤكدا أن إيران مستعدة لمد يد الصداقة لدول المنطقة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار.





أهداف الزيارة

وبالعودة لجولته الإقليمية، كان الرئيس الأميركي خط أهدافها في مقال نشره في صحيفة "واشنطن بوست" قبل أيام، مبينا أنها تأتي في وقت حيوي للمنطقة وستسهم في تعزيز المصالح الأميركية.

كما تحدث عن فصل جديد وواعد للدور الأميركي، مؤكدا أن وجود شرق أوسط أكثر أمنا وتكاملا يعود بالفائدة على الأميركيين من نواح عديدة.

وتعهد بايدن بدعم ما سماه "الاتجاهات الواعدة" للاستقرار، مؤكدا سعي بلاده إلى تعميق التقارب بين بعض الدول العربية وإسرائيل.

ورأى بايدن في مقاله أن إيران أصبحت معزولة حتى تعود إلى الاتفاق النووي، متعهدا بزيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على طهران "حتى امتثالها" للاتفاق، لكنه تجنب الإشارة إلى أي سيناريوهات محتملة أخرى في حال فشلت تلك الضغوط.

وعن السعودية -التي عنون بها مقاله- قال بايدن إنها شريك إستراتيجي منذ 80 عاما، وإن تعزيز تلك الشراكة سيكون بناء على مصالح ومسؤوليات متبادلة مع التمسك بما سماه "القيم الأميركية الأساسية"، مؤكدا أن هدفه كان دائما إعادة توجيه العلاقات مع الرياض لا قطعها.

كما تحدث بايدن عن دور الرياض في استقرار أسواق النفط العالمية وكبح الأسعار، وأكد أن ممرات الشرق الأوسط المائية ضرورية للتجارة العالمية، وأن مواردها من الطاقة حيوية لتخفيف التأثير على الإمدادات العالمية بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.

كما تطرق لحرب اليمن، مبينا أن دبلوماسية بلاده هي التي أنجزت الهدنة الحالية المستمرة، قائلا إن الأشهر القليلة الماضية في اليمن كانت الأكثر أمنا منذ 7 سنوات بسبب تلك الهدنة.