البيت الأبيض: سوليفان أخطأ في تصريحه بشأن القنصلية الأميركية في القدس

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أخطأ حين قال للصحفيين -اليوم الأربعاء- إن الولايات المتحدة تريد إقامة قنصلية للفلسطينيين في القدس الشرقية.

وأوضح كيربي أنه لا تغيير في السياسة الأميركية بشأن القنصلية.

وتريد الولايات المتحدة إعادة فتح قنصليتها للفلسطينيين في القدس غربي المدينة -وليس في القدس الشرقية- وهي قنصلية كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أغلقها عام 2019.

وجاءت هذه التصريحات قبيل وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل، أولى محطاته في زيارته للشرق الأوسط، ومن المقرر أن يوقّع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد بيانا مشتركا أطلق عليه "إعلان القدس"، يؤكد التزام واشنطن بدعم أمن إسرائيل، وعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

ومن المقرر أن يزور بايدن أيضا الأراضي الفلسطينية، ويلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن يتوجه بعد ذلك إلى السعودية، حيث يجتمع مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن.