إيران: توقيف أعضاء "خلية إرهابية" على صلة بتنظيمات كردية في شمال العراق

أعلنت وزارة الاستخبارات والأمن القومي في إيران، اليوم الأربعاء، توقيف 10 أشخاص شمال غربي البلاد كانوا يشكلون "خلية إرهابية" مرتبطة بتنظيمات "انفصالية" كردية متمركزة شمالي العراق.

وأفادت الوزارة -في بيان- بأن الخلية ضمت 10 أشخاص، وأنها كانت تعتزم تنفيذ عمليات تشمل "التدمير والتفجير واستهداف المراكز والمؤسسات الحيوية والاقتصادية داخل البلاد، وإثارة الفوضى على الطرق وابتزاز المواطنين"، مشيرة إلى ضبط أجهزة اتصال وأعتدة عسكرية وذخائر.

وأكدت أن الخلية "كانت تتلقى الدعم من زمر إرهابية شريرة في إقليم كردستان العراق، وقام أعضاؤها بالتسلل إلى الأراضي الإيرانية عبر حدود (محافظة) أذربيجان الغربية".

وسبق لسلطات الجمهورية الإسلامية أن اتهمت مجموعات "معادية للثورة"، متمركزة شمالي العراق، بالضلوع في هجمات داخل أراضيها، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وحزب الحياة الحرة الكردستاني.

وشهدت مناطق حدودية شمالي إيران وشمالي غربها في الأعوام الماضية اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين أكراد، في حين قامت القوات المسلحة الإيرانية باستهداف مواقع لهؤلاء المسلحين شمالي العراق.

وجددت وزارة الأمن الإيرانية دعوة سلطات إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي "لطرد جميع العملاء الإرهابيين، والعناصر الشريرة، والأعداء الذين يسعون لزعزعة أمن واستقرار الشعب إلى خارج الإقليم".