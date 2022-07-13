حرب أوكرانيا.. القوات الروسية تقتحم مدينة إستراتيجية ودولة "نووية" تعترف بالانفصاليين في الشرق

قطعت أوكرانيا اليوم الأربعاء علاقاتها مع كوريا الشمالية بسبب اعتراف بيونغ يانغ بجمهوريتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، في حين أعلنت القوات الروسية اقتحام مدينة إستراتيجية.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان على موقعها الإلكتروني "نعدّ هذا القرار محاولة من بيونغ يانغ لتقويض سيادة أراضي أوكرانيا ووحدتها".

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا أن كوريا الشمالية اعترفت بـ"جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا.

وأضاف الانفصاليون أن هذه الخطوة تلي اعتراف سوريا بهم أواخر الشهر الماضي، إضافة إلى روسيا نفسها التي اعترفت بـ"الجمهوريتين" قبل وقت قصير من شنّها الحرب على أوكرانيا.

ونشرت "سفارة" الانفصاليين في موسكو صورة على تطبيق تليغرام لمبعوثتها أولغا ماكييفا خلال تسلمها ما وصفته بأنه رسالة اعتراف من سفير كوريا الشمالية سين هونغ شول.

وتقع دونيتسك ولوغانسك المتجاورتين في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا الشهيرة بإنتاج الفحم.

ومنذ عام 2014 خضعت هذه المنطقة لسيطرة القوات الانفصالية الموالية لروسيا بشكل جزئي بالتزامن مع ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وافتتح الانفصاليون في دونيتسك سفارة في موسكو أمس الثلاثاء، حيث أشاروا بعد ذلك إلى محادثات جارية مع كوريا الشمالية بشأن احتمال الاعتراف بهم.





اقتحام مدينة

في غضون ذلك، اقتحمت القوات الروسية وموالون لها مدينة سيفيرسك في منطقة دونيتسك بشرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" عن فيتالي كيسيليوف مساعد وزير الداخلية في الجمهورية المعلنة من جانب واحد قوله إن المدينة يمكن أن تسقط تماما في غضون يومين.

من جهتها، بثت مواقع إخبارية قريبة من الجيش الأوكراني صورا لما قالت إنه قصف استهدف مستودعات ذخيرة روسية في مقاطعة دونيتسك (شرقي أوكرانيا).





وكان حاكم لوغانسك الأوكراني تحدث عن تباطؤ في إيصال الذخائر إلى القوات الروسية في غرب ليسيتشانسك، بسبب ما وصفها بالضربات الناجحة التي وجهتها القوات الأوكرانية لمستودعات الذخيرة الروسية.

وفي وقت مبكر من فجر اليوم الخميس، أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي سلسلة انفجارات في مقاطعة ميكولايف جنوبي أوكرانيا، مضيفا أن قصفا صاروخيا استهدف مجددا مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 350 عسكريا أوكرانيا خلال استهدافها حوض بناء السفن بمقاطعة ميكولايف بصواريخ بعيدة ودقيقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية أسقطت على مدار اليوم الماضي 4 طائرات أوكرانية في مقاطعتي دونيتسك وميكولايف.

اتهامات أميركية

وفي موقف أميركي جديد مناهض لروسيا، اتّهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن روسيا بإجبار ما يصل إلى 1.6 مليون أوكراني على المغادرة إلى روسيا، متهما موسكو بتنفيذ عملية إجرامية متعمّدة لإخلاء بعض أجزاء أوكرانيا من سكانها.

وقال بلينكن في بيان قبل يوم من "مؤتمر المحاسبة بشأن أوكرانيا"، الذي ينعقد في لاهاي للنظر في جرائم حرب يحتمل أنها ارتُكبت في أوكرانيا، إن موسكو تجري عملية "غربلة" لنقل الأوكرانيين من مناطق الشرق والجنوب المحتلة إلى داخل الأراضي الروسية.

وقال بلينكن إن "عملية النقل والترحيل غير القانونية لأشخاص محميين تمثل خرقا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين، وتعدّ جريمة حرب".