أثارت غضب بكين.. واشنطن تسيّر مدمرة في بحر جنوب الصين وتقدم دعما لجزر المحيط الهادي

أبحرت مدمرة أميركية قرب جزر باراسيل المتنازع عليها في بحر جنوب الصين اليوم الأربعاء، مما أثار رد فعل غاضبا من بكين التي قالت إن جيشها أبعد السفينة بعد دخولها المياه الإقليمية بشكل غير قانوني.

وتنفذ الولايات المتحدة بانتظام ما تسميه عمليات ضمان حرية الملاحة في بحر جنوب الصين، متحدية ما تقول إنه قيود على المرور تفرضها الصين وآخرون.

وقالت البحرية الأميركية إن السفينة بينفولد "أكدت الحقوق والحريات الملاحية في بحر جنوب الصين قرب جزر باراسيل، بما يتفق مع القانون الدولي".

وأضافت أن المطالبات البحرية الصينية "غير المشروعة والشاملة بالسيادة في بحر جنوب الصين تشكل تهديدا خطيرا لحرية البحار، بما في ذلك حرية الملاحة والطيران، والتجارة الحرة".

وتقول الصين إنها لا تعرقل حرية الملاحة أو الطيران، وتتهم الولايات المتحدة بتعمد إثارة التوتر.

وقالت قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الصيني إن تصرفات السفينة الأميركية انتهكت بشكل خطير سيادة الصين وأمنها من خلال الدخول غير القانوني إلى المياه الإقليمية للصين حول جزر باراسيل، التي تطالب بالسيادة عليها أيضا فيتنام وتايوان.

وأضافت أن قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش وجهت قوات بحرية وجوية لمتابعة المدمرة الأميركية ومراقبتها وتحذيرها وإبعادها، وعرضت صورا للسفينة الأميركية مأخوذة من على ظهر الفرقاطة الصينية شيانينغ.

وقالت إن الحقائق تظهر مرة أخرى أن الولايات المتحدة ليست سوى صانع للمخاطر الأمنية في بحر جنوب الصين ومدمر للسلام والاستقرار الإقليميين.

واستولت الصين على جزر باراسيل من حكومة فيتنام الجنوبية في عام 1974.

تمويل لمنطقة الهادي

وفي سياق ذي صلة، أعلنت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي الأربعاء عن تمويل يصل إلى 600 مليون دولار في منطقة المحيط الهادي، في محاولة لاحتواء تقدم الصين في هذه المنطقة.

وقالت هاريس إن واشنطن ستفتح سفارتين جديدتين واحدة في تونغا والأخرى في كيريباتي.

وأضافت مخاطبة منتدى جزر المحيط الهادي في سوفا عاصمة فيجي عبر اتصال فيديو أن "هذه خطوة مهمة. نحن سعداء جدا إزاء وجود أميركي أخيرا في تونغا".

وأثار التنافس بين الصين والولايات المتحدة اهتماما بالغا هذا العام خلال منتدى قادة جزر المحيط الهادي، وطغى على حالة الطوارئ المناخية التي تخيم على هذه الدول المعرضة للخطر بشكل خاص، وأصبحت المنطقة بالفعل جزءا أساسيا من الجغرافيا السياسية.