مقال بواشنطن بوست: قصّروا أمد الحرب.. أرسلوا هيمارس 60 للأوكرانيين

دعا مقال بصحيفة واشنطن بوست الأميركية (Washington Post) الولايات المتحدة والدول الغربية إلى تزويد أوكرانيا بأعداد كافية من صواريخ "هيمارس 60" (HIMARS 60) حتى لا تطول فترة الحرب بأوكرانيا، قائلا إن طول المدة يصب في مصلحة روسيا.

وأوضح ماكس بوت كاتب العمود في الصحيفة والزميل في "مجلس العلاقات الخارجية" -في هذا المقال- أن هذه الصواريخ عالية الحركة أثبتت فعالية بشكل خاص في السماح للأوكرانيين باستهداف المقرات الرئيسية الروسية ومستودعات الذخيرة لدرجة أن مدونا عسكريا روسيا أعرب عن أسفه لأن الدفاعات الجوية الروسية لم تكن قادرة على إيقافها، مما أدى لخسائر كبيرة في الأفراد والمعدات.

وقال إنه أصبح شائعا أن أوكرانيا غارقة في "حرب طويلة" قد تستمر لسنوات، محذرا من القبول بسهولة بفكرة أنه لا توجد نهاية تلوح في الأفق أو الاستسلام للقدرية والانهزامية، داعيا الغرب إلى التركيز على كيفية تمكين الأوكرانيين من الفوز.

طول أمد الحرب في صالح موسكو

وأضاف الكاتب أن الحرب الطويلة ربما تكون في صالح روسيا، لأنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 45% هذا العام وسط الهجمات الروسية على البنية التحتية الاقتصادية والحصار الروسي لساحل البحر الأسود.

أما روسيا التي تعاني من العقوبات، فمن المتوقع أن تحصل على المزيد من عائدات النفط والغاز هذا العام (285 مليار دولار) مقارنة بالعام الماضي، كما أن الدعم الغربي ربما يتراجع لأن على الأوروبيين تحمل أسعار الغاز الطبيعي الباهظة في الشتاء، بالإضافة إلى احتمال استيلاء الجمهوريين "الانعزاليين" على أحد مجلسي الكونغرس.

وانتقد الكاتب الترويج لفكرة أن المهمة في أوكرانيا على وشك الإنجاز، قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخل عن مخططه "الشرير" لاستعباد أوكرانيا، كما أنه من غير اللائق الترويج لنجاح أميركا المفترض عندما لا يزال ما يقرب من 20% من أوكرانيا تحت الاحتلال ويتم ذبح المزيد من الأوكرانيين كل يوم.





عدد قليل للغاية

ووصف الكاتب ما حققته صواريخ هيمارس في أوكرانيا بأنه رائع رغم أن عدد ما بدأ الأوكرانيين يستخدمه منها 9 فقط حتى الآن، مضيفا أن واشنطن وعدت بإرسال 4 أخرى، قائلا إن ذلك قليل للغاية.

وقال إن مايكل جي فيكرز وكيل وزارة الدفاع السابق -الذي ساعد في تدبير حرب الثمانينيات ضد "الجيش الأحمر" (السوفياتي) بأفغانستان- أشار مؤخرا إلى أن أوكرانيا بحاجة إلى عدد من صواريخ هيمارس يتراوح بين 60 و100.

وأضاف أنه سأل مصدرا دفاعيا أميركيا رفيعا عن السبب في عدم إرسال المزيد من هذه الصواريخ لأوكرانيا، ليرد عليه بجميع الصعوبات التي ينطوي عليها الأمر، من نقل هذه الأنظمة إلى تدريب عدد كاف من الأوكرانيين لتشغيلها إلى توفير قطع الغيار.

تعزيز الروح المعنوية للأوكرانيين

ودعا الكاتب واشنطن إلى الإعلان الآن أنها تخطط لإرسال "هيمارس 60" في أقرب وقت ممكن لتكثيف التدريب للتأكد من أن أوكرانيا لديها عدد كاف من المشغلين لاستخدامها، قائلا إن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى تغيير ميزان القوى على الأرض، لأنه سيعزز الروح المعنوية الأوكرانية ويقوّض الروح المعنوية الروسية.

وختم المقال بأن الرئيس جو بايدن تعهد مؤخرا بمواصلة دعم أوكرانيا حتى لا تُهزم من قبل روسيا، واصفا هذا التصريح بأنه ليس جيدا فـ "يجب ألا يكون هدفنا تفادي هزيمة أوكرانيا. يجب أن يكون تمكينها من تحقيق النصر. هذه هي الطريقة الوحيدة لتقصير الحرب وإنهاء المعاناة".