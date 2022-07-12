وول ستريت جورنال: إسرائيل تتطلع لدمج دفاعاتها الجوية مع حلفائها الجدد في المنطقة

نقلت صحيفة أميركية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب تتطلع إلى دمج دفاعاتها الجوية مع حلفائها الجدد في المنطقة.

وقال المسؤول الإسرائيلي لصحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) إن تل أبيب عرضت بالفعل تقديم مساعدة مباشرة للإمارات تتعلق بالدفاع الجوي. وأضاف أن تل أبيب وأبو ظبي تتبادلان المعلومات الاستخباراتية والتهديدات المحتملة لكل منهما.

كما نقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤول بحريني قوله إن إسرائيل وافقت على تزويد المنامة بطائرات مسيرة وأنظمة مضادة للطائرات.

وأكد المسؤول البحريني للصحيفة أن بلاده عملت مع أجهزة الأمن الإسرائيلية -بما فيها جهاز الاستخبارات (موساد)- على تدريب ضباط استخباراتها.

من جهة أخرى، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن "الرئيس الأميركي جو بايدن سيضغط من أجل شراكات أمنية أعمق وأكثر علنية بين الخصوم السابقين".

ويبدأ بايدن الأربعاء أول زيارة له إلى المنطقة، وتشمل إسرائيل والضفة الغربية قبل أن يقلع مباشرة من تل أبيب إلى السعودية.

كما سيحضر الرئيس الأميركي بمدينة جدة السعودية السبت المقبل -اليوم الأخير من زيارته- قمة تضم قادة مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى مصر والعراق والأردن.