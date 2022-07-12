اتهمت طهران بالمماطلة.. باريس: فرصة إحياء الاتفاق النووي ستنتهي في غضون أسابيع

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة كاترين كولونا، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتبق سوى بضعة أسابيع قبل انتهاء فرصة إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وأضافت كولونا في حديث أمام البرلمان أن "الوضع لم يعد محتملا"، متهمة طهران باستخدام "أساليب المماطلة والتراجع عن المواقف المتفق عليها سابقا".

واعتبرت الوزيرة أن طهران تراجعت عن التزاماتها خلال المحادثات بالدوحة في وقت سابق من هذا الشهر، وظلت تمضي قدما في برنامجها النووي.

وكان مسؤولون غربيون حذروا في فبراير/شباط الماضي من أن المحادثات بين القوى العالمية وإيران ليس أمامها إلا أسابيع قليلة.

ولم تسفر آخر جولات المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران عن تقدم باتجاه إحياء اتفاق عام 2015.

وتقول طهران وواشنطن إن الباب لا يزال مفتوحا أمام التوصل لتفاهمات لإحياء الاتفاق النووي.