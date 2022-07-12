تبحث التسوية في سوريا.. طهران تحتضن قمة ثلاثية تجمع رئيسي وبوتين وأردوغان

أعلن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور طهران الثلاثاء المقبل، وسيجري محادثات مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان.

وأكد بيسكوف أن زيارة الرئيس بوتين إلى طهران يتم التحضير لها، وأنه سيُعقد هناك اجتماع لرؤساء الدول الضامنة لمسار أستانا المتعلق بتعزيز التسوية في سوريا.

وستكون هذه ثاني زيارة خارجية لبوتين منذ بداية التدخل العسكري لروسيا في أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط الماضي، بعد رحلة إلى آسيا الوسطى نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وتجري روسيا وتركيا وإيران محادثات منذ سنوات بشأن الوضع في سوريا في إطار ما أطلق عليه "عملية أستانا للسلام" الرامية لإنهاء النزاع الدامي الذي اندلع قبل 11 عاما في سوريا.

وروسيا وإيران هما أكبر داعمين للرئيس السوري بشار الأسد، في حين قدمت تركيا المساعدة العسكرية لجماعات معارضة ما زالت تقاتل قوات النظام في شمال غرب سوريا.

وكان الكرملين قال أمس الاثنين إن بوتين وأردوغان، سيعقدان محادثات مباشرة بعد اتصال هاتفي بحثا فيه جهود تسهيل صادرات الحبوب من أوكرانيا.