بعد 27 عاما من مذبحة سربرنيتسا.. هولندا تعتذر لعائلات الضحايا في البوسنة وأردوغان يصفها بصفحة سوداء في تاريخ أوروبا

قدمت هولندا اعتذارا لعائلات ضحايا الإبادة في البوسنة والهرسك، في الذكرى 27 لمذبحة سربرنيتسا، معترفة بإخفاقها في منع الفظائع التي حدثت.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية كاجسا أولونغرن -أثناء مشاركتها في إحياء ذكرى المذبحة في بوتوتشاري (شرقي البوسنة) أمس الاثنين- إن المجتمع الدولي فشل في حماية أهالي سربرنيتسا، وإن بلادها تتحمل جزءا من المسؤولية السياسية لذلك، وفق تعبيرها.

وأضافت أولونغرن أن سربرنيتسا تحتضن ذكريات مرعبة منذ 27 عاما، وأن عدم توفير المنظمات الدولية الأمن للشعب البوسني كما وعدت سابقا -بما في ذلك بلدها هولندا- أدى إلى اقتحام سربرنيتسا وتدميرها، متقدمة بالاعتذار "العميق" لأهالي الضحايا.

ورغم هذا الاعتذار، فإن وزيرة الدفاع الهولندية قالت إن جنود بلادها فعلوا كل ما بوسعهم لأداء مهمتهم في الدفاع عن الأبرياء في سربرنيتسا، مؤكدة أن قوات صرب البوسنة هي التي ارتكبت المذبحة، وأن كثيرا من هذه القوات خضعوا للمحاكمة في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

أردوغان يدين المتواطئين

من جهته، دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولات الدول -التي قال إن لها دورا في ارتكاب المجزرة- في تبرئة نفسها.

جاء ذلك في رسالة تلاها نائبه في حزب العدالة والتنمية نعمان قورتولموش أثناء مشاركته في مراسم إحياء ذكرى المذبحة.

وقال أردوغان "في الوقت الذي ما زال فيه ذوو الضحايا يسعون لمعرفة مصير أبنائهم وأقربائهم، تعدّ محاولات الدول التي لعبت دورا في المجزرة لتبرئة نفسها بدل محاسبتها أمرا مخجلا".

وأكد أن تركيا ترفض "هذه الخطوات الرامية إلى تقليل أهمية المجزرة، وتجاهل أوجاع الشعب البوسني الشقيق، وإلحاق الأذى بالذكرى العزيزة للشهداء".

ووصف أردوغان الإبادة الجماعية في سربرنيتسا بـ"الصفحة السوداء في تاريخ أوروبا، حيث امتهنت كرامة الإنسان"، مشيرا إلى استمرار "آلام المجزرة حتى يومنا رغم مرور أكثر من ربع قرن، مع اكتشاف كل مقبرة جديدة".

وقال إن تركيا لن تسمح بنسيان ذكرى المذبحة التي وقعت أمام أنظار العالم والجنود الأوروبيين، وفق تعبيره.





دعوة أممية للعدالة

من جانب آخر، أكدت الأمم المتحدة تضامنها مع عائلات ضحايا مذبحة سربرنيتسا، وشاركت المستشارة الأممية الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية أليس ويريمو نديريتو في فعاليات إحياء الذكرى 27 في بوتوتشاري.

ودعا فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة -خلال مؤتمر صحفي- إلى "العمل من أجل المساءلة الشاملة والعدالة لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مرة أخرى".

وأحيت البوسنة أمس الاثنين الذكرى 27 لمذبحة سربرنيتسا، وأقيمت مراسم لدفن رفات 50 ضحية من ضحايا المذبحة في مقبرة بوتوتشاري، بعدما تم تحديد هوياتهم حديثا، ليرتفع بذلك مجموع عدد الضحايا المدفونين في المقبرة إلى 6 آلاف و721.

يذكر أن القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش اقتحمت سربرنيتسا في 11 يوليو/تموز 1995 بعد إعلانها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة، وارتكبت مجزرة على مدى أيام، راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، تراوحت أعمارهم بين 7 و70 عاما.

ولم يبد الجنود الهولنديون المتمركزون في سربرنيتسا آنذاك ضمن قوات الأمم المتحدة أي مقاومة، وقاموا بتسليم الآلاف من البوسنيين إلى القوات الصربية.

ووُصفت هذه الإبادة الجماعية بأنها أبشع جريمة حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.