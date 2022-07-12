البنتاغون: مقتل زعيم تنظيم الدولة في سوريا بغارة أميركية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، اليوم الثلاثاء، في ضربة نفذتها طائرة مسيّرة أميركية.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون اللفتنانت كولونيل ديف إيستبرن لوكالة الصحافة الفرنسية إن ماهر العقال قتل أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جنديرس في شمال سوريا، كما أصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة.

وخلال الأشهر الماضية أعلن البنتاغون استهداف عدد من قيادات تنظيم الدولة بمناطق متفرقة في شمال سوريا بعد فقدان التنظيم السيطرة على الأرض التي فرضها عقب هجومه الكبير في كل من سوريا والعراق صيف عام 2014.

بدوره، رحب الرئيس الأميركي جو بايدن بالعملية، مؤكدا أن مقتل العقال سيحد بشكل كبير من قدرة تنظيم الدولة على التخطيط وتنفيذ عملياته في المنطقة.

وأشار بايدن إلى أن الغارة التي أدت لمقتل العقال تتويج لعمل استخباراتي حازم ودقيق ودليل على شجاعة ومهارة قواتنا المسلحة، كما أنها "رسالة قوية إلى جميع الإرهابيين الذين يهددون وطننا ومصالحنا في جميع أنحاء العالم"، وفق تعبيره.